Ex Ballet Azul adelanta el problema que tendrá Universidad de Chile por su inminente cambio de formación: "Marcelo Díaz no es..."

Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Cobreloa con un posible cambio en el once inicial. En los últimos entrenamientos, Gustavo Álvarez sacó del equipo titular a Emmanuel Ojeda para darle espacio a Federico Mateos. Ante dicha modificación, un histórico del Ballet Azul advirtió de un posible problema.

Para Francisco Las Heras, dicho cambio le entregará complicaciones al mediocampo de la U. ¿La razón? En conversación con Bolavip, aseguró que el equipo titular no tiene un volante defensivo para suplir las arremetidas de Cobreloa. Aseguró que Marcelo Díaz no puede cumplir dicho rol.

“No sé si Mateos está en condiciones de ser titular. Debería comenzar de a poco para ir ingresando al equipo. Yo creo que Ojeda no está en la posición que más le acomoda, está casi de lateral derecho. No me gusta mucho ahí”, comenzó indicando.

“Ahí va a quedar el trabajo demasiado pesado para Israel Poblete. Va a ser el único contención, porque Marcelo Díaz no es un jugador que quita muchos balones ni recupera. No tiene las condiciones para cumplir dicha función, es el hombre de la salida. En cuanto a recuperar balones, Ojeda y Poblete son los que podrían andar mejor en ese mediocampo”, agregó.

Pancho Las Heras adelantó un problema con el retorno de Federico Mateos a la titularidad de la U.

El inminente cambio de Universidad de Chile

¿Con qué formación Universidad de Chile enfrentaría a Cobreloa? Todavía no está confirmada, pero Federico Mateos suma bonos para comenzar como titular. Ello dejaría fuera a Emmanuel Ojeda, que últimamente estaba formando parte de la defensa a pesar de ser mediocampista.

Ello implicaría que la U retorne a jugar con cuatro zagueros. Estos serían Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Marcelo Morales. En tanto, el mediocampo sería conformado por Marcelo Díaz y Israel Poblete, Federico Mateos.

¿Cuándo juega la U?

El partido entre la U y Cobreloa se jugará el domingo 31 de marzo, desde las 18:00 horas, en el Estadio Zorros del Desierto. Será válido por la sexta fecha del torneo local.