Ex Ballet Azul descarta el título por secretaría de Universidad de Chile: "Para no perjudicar a Colo Colo"

Universidad de Chile venció 4-1 aÑublense y sigue en la lucha por el título. Sin embargo, el panorama no es fácil para el equipo de Gustavo Álvarez: debe esperar un empate o una caída de Colo Colo en la última fecha.

Y es que dos puntos separan a los dos clásicos rivales del fútbol nacional. Todo se definirá el domingo 10 de noviembre, cuando dichos elencos jueguen sus últimos encuentros de la competencia.

A pesar de tener fe, Francisco Las Heras advierte: si es que hay título no será por secretaría. Para el ex Ballet Azul, la premisa es clara. Y es que no habrá apremio contra los albos en el Tribunal de Disciplina.

“Yo creo que se define el domingo, yo creo que sinceramente no pasará nada. Entonces te diría que en este momento para mí se va a definir el domingo, el próximo fin de semana”, comenzó señalando a BOLAVIP CHILE.

“Yo creo que de alguna forma se va a buscar un recurso legal para no perjudicar a Colo Colo. No sé, me da la impresión que algún requisito legal le van a encontrar”, agregó.

¿Cómo sería eso? Pancho Las Heras explicó: “Como ser, por ejemplo, que le quiten tres puntos pero se los apliquen en el próximo torneo”.

Finalmente, le restó mérito al conflicto en el Tribunal de Disciplina de la ANFP y lanzó: “Ahora, no sé si es legal o no, pero algo van a hacer. Bueno, eso es lo principal, que la U logra su objetivo que es lograr el triunfo”.

Cuándo juega Universidad de Chile

Cabe destacar que por el momento, los azules marchan en la segunda posición del torneo con 62 puntos, dos menos que Colo Colo. Sin embargo, los albos deben esperar la sentencia del Tribunal de Disciplina.

En caso de que no haya problemas para los albos, todo se definirá el domingo 10 de noviembre. Los azules recibirán a Everton en el Estadio Nacional y el archirrival visitará a Deportes Copiapó. Ambos duelos serán desde las 18:00 horas.