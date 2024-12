Parece ser la gran obsesión de la dirigencia de Universidad de Chile. El nombre del delantero uruguayo, Octavio Rivero, asoma como el centroatacante que tiene la prioridad para reforzar a la U.

Y es que el entrenador argentino, Gustavo Álvarez solo desea sumar cuanto antes a su nuevo “9” en el plantel, para ir definiendo otros puestos de los cuales, también quisiera reforzar.

Sin embargo, hay quienes sostienen que el charrúa, no es el jugador que los azules requieren o al menos, ese futbolista que sea prenda de garantía en lo que respecta a su poder goleador.

Uno de ellos, es César Vaccia, quien en conversación con BOLAVIP CHILE afirmó que el nombre de Rivero, no le produce y nada, porque no es un futbolista que sea determinante.

“Por mi gusto futbolístico, no me parece. En Colo Colo fue discontinuo, para mi, no es un jugador relevante o que haya marcado diferencias. Ojalá me equivoque, si es que lo traen”, sostuvo Vaccia.

Vaccia: “La U será más austera”

Siguiendo en el tema de Octavio Rivero, el entrenador bicampeón con la U, cree que el traerlo, responde más que nada a llevar tranquilidad a los seguidores azules en base a que la dirigencia sí les está respondiendo.

“Quizás, es accesible en dinero y un poco para responder a los hinchas de que están trayendo jugadores extranjeros. Pero no es un jugador que haga una diferencia, nunca fue relevante”, manifestó el sanantonino.

Al cierre, enfatizó que prefiere a pocos refuerzos, pero buenos. “Creo que hay un tema de presupuesto. Siento que con lo que pasó con Michael Clark, serán más austeros en este período y no es fácil encontrar refuerzos. Pero soy de la opinión de traer uno o dos buenos, si no, a jugar con los de casa”, concluyó Vaccia.

¿Cuándo jugará la U la Copa de Verano 2025?

Universidad de Chile debutará el día domingo 5 de enero ante Coquimbo Unido, mientras que el sábado 11 del mismo mes, su rival será Godoy Cruz de Argentina. Todos los partidos, serán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.