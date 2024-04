Ex Ballet Azul liquida a Universidad de Chile tras duro empate ante Palestino: "Lo de la U no fue malo, fue pésimo"

Universidad de Chile fue un mar de errores ante Palestino y cosechó un empate 2-2 por el torneo local. A pesar de que los dirigidos por Gustavo Álvarez rescataron un punto, un ex Ballet Azul liquidó al plantel. Aseguró que el equipo no merecía el triunfo: los goles no fueron producto del buen juego.

Así lo manifestó Francisco Las Heras en conversación con Bolavip Chile. El histórico exfutbolista de la U cuestionó el nivel de los azules y aseguró que todo estuvo mal en La Cisterna. Incluso, vapuleó al capitán Marcelo Díaz y a dos de los cambios que ingresaron.

“La U este partido lo tenía tranquilo, para jugar hasta libremente. Con uno menos, ganando 1-0, lo único que tenía que hacer era mover la pelota para Palestino saliera y generar espacios en su defensa. Fue un sinfín de errores, no solamente de la U, sino que también de Palestino.

“Hoy la U hizo un pésimo partido, no malo, pésimo. Estuvo arriba gracias a dos individualidades. Los cambios no surgieron ningún efecto. Entró (Federico) Mateos por Marcelo Díaz, que se vio lento y sin chispa, le pincharon varias pelotas. También (Luciano) Pons, que yo digo quién entre ahí no va a entrar a ser un jugador importante, porque no recibirá la pelota”, agregó.

Pancho Las Heras liquidó a la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez.

La principal falla de Universidad de Chile

Finalmente, Pancho Las Heras aludió a la expulsión de Israel Poblete. Aseguró que fue lo que le costó más caro a Universidad de Chile. Para él, el equipo azul podía quedarse tranquilamente con el triunfo en caso de que el volante no hubiese terminado fuera de la cancha.

“El error más grande fue, después de quedar con 10 jugadores incluso, lo de Poblete. En mitad de cancha, una pelota que se le escapa y comete una falta que era roja directa, fue bastante fuerte y pudo haber sido complicado para el rival. En el segundo tiempo, la U perdió la pelota y el control del partido”, concluyó.

Cuándo juega la U

El próximo partido de la U será contra Palestino el domingo 28 de abril. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio CAP-Acero.