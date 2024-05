Lucas Assadi acumula dos partidos siendo reserva y no sumando minutos, viendo de manera secundaria los logros de la U.

Ex campeón en Universidad de Chile le da un duro consejo a Lucas Assadi: "Si aparece..."

Una Universidad de Chile que gana por goleada como fue el último domingo ante Huachipato por 4-0 y que es líder invicto, sin mayores cuestionamientos en el Campeonato Nacional de Primera División.

Sin embargo, hay un futbolista el cual está un tanto más relegado justo cuando se pensaba que con el nuevo entrenador, podría tener mayores oportunidades en el equipo azul, donde en los últimos dos encuentros ni siquiera ha podido entrar quedándose en el banco.

Se trata de Lucas Assadi, quien no ha tenido mayor regularidad en el proceso que lidera Gustavo Álvarez. BOLAVIP CHILE conversó con el ex jugador de la U Juan González, quien trabajó con el canterano y dio algunas razones del por qué el jugador no puede explotar.

“En el caso de Lucas y conociendo sus raíces en la época formativa, es justamente un jugador que hay que entenderlo. Hay que darle la confianza suficiente y si bien hay que darle la responsabilidad, también es necesario la posibilidad de tener continuidad”, sentenció González.

El recordado Diablo ahondó más en eso señalando que deben seguir apoyándolo y no dar nada por vencido con él. “Requiere de continuidad para poder agarrar la confianza suficiente y sentirse seguro de su juego. No hay que tirar la toalla con él, Lucas tiene cosas de genialidades en todo su juego. De repente nos asombra a todos con dos o tres acciones y define un partido, eso lo hacía mucho en inferiores”, enfatizó el ex jugador.

González: “Si se da una opción en el extranjero…”

En ese ámbito, el ex defensor pide más minutos para Assadi. “Creo que Lucas todavía necesita continuidad en su juego y eso es lo que debe buscar el técnico, es por eso quizás la discontinuidad donde todavía quizás, no ha llegado a su nivel y le ha restado minutos en el equipo”, afirmó.

Finalmente y consultado si el futbolista tuviese una opción en el extranjero, tal como la tuvo su amigo Darío Osorio, el ex campeón azul no lo dudó y aseveró que debiese tomarla.

“Por supuesto que si los espacios en el exterior se dan y aparece una opción que le permita seguir creciendo y consolidando su perfil de jugador profesional, creo que le vendría muy bien terminar su formación en otro equipo, ¿Por qué no?”, cerró González.

Assadi y atrás Osorio. González aconsejó a Lucas seguir el mismo camino de La Joya (Photosport)

¿Cuáles son los números de Lucas Assadi en la U este 2024?

El canterano de la U ha estado en cancha durante 114′ minutos durante el presente Campeonato Nacional de Primera División, graficados en cuatro partidos, en el cual solo en uno fue titular.