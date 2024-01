Universidad de Chile puso en marcha lo que es su preparación para la temporada 2024, en el que al mando de Gustavo Álvarez, los ‘Azules’ esperan poder tener un buen año, en la que sin duda el gran desafío es poder luchar por cosas importantes dentro de la competencias nacionales.

En esta jornada, algunos jugadores del conjunto ‘Laico’ se acercaron a la Clínica MEDS para realizarse sus respectivos chequeos médicos, en la que uno de ellos fue el volante, Federico Mateos, quien se dio el tiempo para atender a los medios de comunicación y habló sobre el tema de su nacionalización, en la que dio detalles de aquello.

“La nacionalización es un tema que lleva mucho protocolo, ya los papeles están todos enviados, están todos en manos del ente regulador y hay que esperar que den una respuesta. Todavía falta, no me lo han entregado, pero no es algo de lo que yo podría decir cuánto falta, no depende de mi”, comenzó señalando Mateos.

Su largo proceso de nacionalización sin duda que ha sido un gran inconveniente para los ‘Azules’, en la que el volante indicó que no ha recibido presiones por parte del club para acelerar este proceso.

“No presionado no, para mí es algo que me beneficia a mí y al club, yo quiero que salga lo antes posible, pero ya en mis manos no está y del club tampoco”, explicó.

Federico Mateos y la llegada de Marcelo Díaz

El ‘Romántico Viajero’ ya ha comenzado a reforzarse para esta nueva temporada, en la que sin duda una de sus grandes incorporaciones ha sido el retorno de Marcelo Díaz, para quien, Mateos tuvo muy buenas palabras por su llegada al club.

Mateos destaca el retorno de Díaz en la U | Foto: U. de Chile

“Para mí es un placer, un jugador que ganó todo, que fue muy importante no solo para la U, sino que también para todo Chile y es un ganador, hay que tratar de contagiarse de él y no solo dentro de la cancha, sino que fuera también por lo que representa él como persona y jugador, hay que apoyarse en él y tratar de seguirlo y que nos guíe y estar siempre para lo que él necesite”.

La polémica salida de Cristóbal Campos

Finalmente, Mateos abordó ligeramente lo que fue la salida del portero Cristóbal Campos, en la que no quiso entrar en el terreno de sus denuncia por VIF y espera que su futuro pueda esclarecerse a la brevedad.

“Yo creo que lo de Cristóbal es un poco triste entre comillas, a todos nos gustaría lo mejor para él porque para mí es una gran persona. Obviamente que lo que va a pasar con él en los problemas que tuvo fuera del club, no me voy a meter porque no los sé, no los conozco y no hablaré sin saber. Como jugador es un gran jugador, profesional muy bueno y ojalá se le de lo mejor posible para él”, cerró.