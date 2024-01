Universidad de Chile da el vamos al inicio de su pretemporada 2024, en el que los ‘Azules’ serán comandados por el argentino Gustavo Álvarez, quien liderará al conjunto universitario en este nuevo proceso.

En esta jornada, el volante argentino, Federico Mateos conversó con los medios de comunicación en las afueras de la Clínica MEDS, en la que se refirió a lo que es la llegada de su nuevo DT.

“Es un gran técnico y se nota por cómo hablan de él los compañeros y los que lo tuvieron como técnico, eso es lo más importante, que una bien al grupo, que todos los jugadores se sientan importantes y eso se veía en Huachipato el año pasado, todos estaban cómodos”, comenzó señalando Mateos.

Siguiendo en su explicación, el mediocampista abordó que le seduce la idea de juego que Álvarez plasmó en Huachipato “como idea de juego me parece bien, es ofensiva y hay que tratar de jugar así y entenderlo lo más rápido posible para hacer lo mejor”.

Mateos habla sobre la llegada de Álvarez | Foto: Photosport

El jugador del ‘Romántico Viajero’ señaló que hasta hoy aún no han compartido con el nuevo DT azul, en la que esperan que dentro de su comando puedan tener positivos resultados en el 2024

“Lo principal ahora es hacer una buena pretemporada, que el grupo se vea bien, de entender la idea de juego de Gustavo, que la podamos plasmar en cancha y con el pasar del año ver qué pasa”.

“Todavía no lo vimos, seguramente mañana al grupo que nos toca ir al CDA seguramente lo encontremos ahí y a partir del 4 trabajaremos todos en el CDA, con mucho entusiasmo y muchas ganas de que sea una gran año”, detalló.

Federico Mateos y su proceso de recuperación

El volante azul llegó a la Clínica Meds con un inmovilizador en su rodilla derecha debido a una lesión que lo dejó marginado de la parte final de la temporada anterior y en la que hasta día de hoy, aún no logra recuperarse.

“Todavía queda un poquito de proceso. No lo sé, eso lo saben bien los doctores, los kinesiología de club, pero se va ir viendo la evolución de este tiempo de vacaciones que estuve entrenando para adelantar todo y se evaluará todo con ellos”, cerró.