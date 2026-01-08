Universidad de Chile se prepara para sus siguientes desafíos y uno de ellos será volver a ser protagonista de la Copa Chile. En 2025, el cuadro azul quedó más que al debe en este certamen.

Ante tal panorama, el cuerpo técnico de Francisco Meneghini tendrá que ponerle atención a sus eventuales rivales en la fase de grupos: solo falta que sean oficializados.

Según detalló el periodista Ricardo Maturana, el conjunto estudiantil se enfrentará -en su totalidad- a escuadras de la Región de Valparaíso. Dos de ellas militan en Primera B.

“Aunque resta que sea aprobado por el Consejo de Presidentes, Unión La Calera integraría el grupo D de la Zona Norte de Copa Chile junto a Universidad de Chile, Unión San Felipe y Santiago Wanderers“, lanzó.

Hay que destacar que en la última edición de este torneo, Universidad de Chile fue eliminada por Curicó Unido en los octavos de final: cayó 4-3 en el resultado global.

Universidad de Chile ya conoce a sus potenciales rivales en la Copa Chile 2026. (Imagen: Photosport)

¿Cuándo empieza la Copa Chile 2026?

En vísperas del Consejo de Presidentes, desde la ANFP se explicó que los equipos de Primera B iniciarán su participación en la competencia mencionada a partir del 26 de enero.

Por su parte, los clubes de la Liga de Primera se integrarán recién desde el 15 de junio. Todo esto deberá ser ratificado por las autoridades pertinentes durante los próximos días.

En resumen:

Unión La Calera: Elenco de Primera División que será el rival directo por el liderato.

Elenco de Primera División que será el rival directo por el liderato. Santiago Wanderers: El “Decano” buscará dar la sorpresa desde la Primera B.

El “Decano” buscará dar la sorpresa desde la Primera B. Unión San Felipe: Otro representante del ascenso que completa el cuadrangular.