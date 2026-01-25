Universidad de Chile tropezó de fea manera en su debut en la temporada 2026, donde el cuadro azul disputó en Lima un amistoso ante Universitario y cayó de manera categórica por 0-3 en la capital peruana.

Uno que fue desde el arranque y dio la cara tras la humillante caída fue Franco Calderón, defensor central del Romántico Viajero: “Nos vamos un poco tristes, pero estamos bien, aunque con sabor amargo. Hay que corregir en la semana para dar el primer paso ante Audax Italiano y ganar sí o sí”, dijo.

La U enfrenta a Audax este viernes. | Foto: Photosport

Sobre el cambio de DT respecto a Gustavo Álvarez, Calderón aseguró que “No, yo creo que son casi las mismas cosas que pide. Por ahí hay que hacer autocrítica y nosotros no hicimos la mejor presentación, pero nada, hay que mejorar de cara al fin de semana”.

“Por ahí hay que acostumbrarse rápido, porque cuando llega un técnico cambia la forma de jugar. No nos costó volver a la línea de 4, hay que adaptarse rápido, seguir y trabajar para lo que viene”, complementó.

Lo cierto es que Universidad de Chile no dejó una buena cara en su debut, pero ahora tiene la inmejorable chance de enmendar el rumbo cuando el próximo viernes enfrente a Audax Italiano por la Fecha 1 de la Liga de Primera 2026.

