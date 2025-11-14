Deportes Puerto Montt se consagró campeón en la Segunda División Profesional y ascendió a la Primera B para la temporada 2026, donde una de sus buenas figuras el segundo semestre fue Salvador Negrete.

El jugador, formado en las inferiores de Universidad de Chile, conversó con AS y reveló las dificultades que tuvo cuando pasó del cuadro azul al humilde Puerto Montt que buscaba volver a la segunda categoría del fútbol chileno.

“Me sentía con un poco de miedo, porque me iba a enfrentar a una realidad en la cual no estaba acostumbrado, además que iba a estar lejos de mi familia. De todas maneras, siento que fue necesario salir de mi zona de confort”, dijo.

Negrete debutó el 2024 con la U. | Foto: Photosport

Negrete termina contrato con el cuadro sureño a fin de año, por lo que deberá volver al CDA para pelear un puesto el 2026: “Es una de mis metas poder consolidarme en la U, por eso daré el doble para poder cumplir ese objetivo”, aseguró.

El joven jugador perteneciente a los registros de Universidad de Chile no tiene ninguna duda de que logrará su objetivo y tiene muy claro cómo hacerlo para triunfar: “Sé que con esfuerzo y sacrificio algún día lo lograré”, sumó.

Salvador Negrete, de 19 años, sumó 8 apariciones con la camiseta de Deportes Puerto Montt en la Segunda División Profesional, donde tuvo una asistencia y sumó más de 550 minutos en el campo de juego.

