En Universidad de Chile hay más calma, luego de los tres últimos partidos en donde vencieron a Deportes Copiapó y a O’Higgins y sacaron un empate ante Colo Colo, lo que le ha permitido consolidarse en la cima del Campeonato Nacional.

Algo que destacó el portero Gabriel Castellón, quien en conversación con el sitio del club sostuvo que el juego ha mejorado y eso se nota en los puntos que están sumando.

“Ayuda siempre el ganar, el hacer buenos partidos. Creo que hicimos buenos partidos en la segunda rueda y más allá que no hayamos sumado la cantidad de puntos que debíamos sumar. Ahora nos ayuda ganar y jugar como lo estamos haciendo. Queda demostrado que nos esforzamos al cien, nos compenetramos bien”, afirmó.

Además, enfatizó que tener detrás de ellos a equipos como el Cacique o Universidad Católica, les da una linda presión. “Hay una responsabilidad de poder seguir ratificando estar en los primeros lugares, el que se están acercando los rivales, eso ayuda a que suban los momentos de tensión, de querer ganar y salir victoriosos. Esos nos ayuda y nos da una linda responsabilidad”, dijo el ex Huachipato.

Castellón reconoce que la U debería tener más puntos en la tabla (Photosport)

Gabriel Castellón no se confía de Cobreloa

Por cierto, reconoció que su nivel ha ido al alza. “En esa rueda he ido de menos a más, con la ayuda de mis compañeros y el cuerpo técnico. Hago análisis con los videos, eso me ayuda a corregir los errores, me he sentido mucho mejor”, manifestó.

Finalmente, tuvo palabras para lo que será el duelo ante el conjunto minero. “El partido será difícil. Sabemos como juega Cobreloa, tienen buenos jugadores, están tratando de acomodarse a la categoría y quieren mostrarse. Los equipos que vienen al Nacional se quieren jugar su opción”, cerró Castellón.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El día viernes 23 de agosto a las 19 horas, Universidad de Chile seguirá su ruta en el Campeonato de Primera División recibiendo a Cobreloa en el Estadio Nacional, en encuentro válido por la fecha 21.