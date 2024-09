Gonzalo Jara valora al máximo la valentía de dos jugadores de Universidad de Chile: “Si la U no tuviera esos centrales, no podría jugar así”

Universidad de Chile goza de un gran momento futbolístico con Gustavo Álvarez como DT. A los Azules les quedan seis finales en su objetivo de lograr el título del Campeonato Nacional 2024. Gonzalo Jara se refirió al funcionamiento defensivo del equipo.

“Para mí lo que no cambia es que siempre defiende con tres, con línea de tres centrales o con dos centrales, una línea de cuatro y un contención”, describió el exfutbolista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El bicampeón de América con la Roja destaca la valentía de los zagueros: “En la jugada anterior que estábamos viendo, entiendo que la U no traiciona su idea, su forma futbolística, pero para jugar como juega la U, tiene que tener centrales valientes y la U los tiene”.

En ese aspecto, Jara nombró a los dos zagueros valientes: “(Franco) Calderón, en una jugada que justo estábamos viendo, estaba presionando de espalda 10 metros adelante de la mitad de la cancha, (Matías) Zaldivia ni hablar, lo mismo”.

Gonzalo Jara destaca la valentía de Matías Zaldivia y Franco Calderón. (Foto: Photosport)

Gonzalo Jara piensa que la U no podría jugar así si no tuviera zagueros como Matías Zaldivia y Franco Calderón

Para Jara sin los defensores mencionados, Universidad de Chile no podría sostener su forma de juego: “Entiendo, la U tiene un funcionamiento de memoria, pero si la U no tuviera esos centrales, no podría jugar así”.

“Mira donde juega Calderón, donde juega Zaldivia, estos los sostienen dos tipos atrás, más Charles o el volante de contención que esté y eso tiene mucho balón, Después les juegan rápido porque no se ponen delante de la pelota, pero jugar 10 metros de la mitad de la cancha tiene mucho valor”, complementó.