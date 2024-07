Gustavo Álvarez se refirió al mercado de fichajes de Universidad de Chile tras vencer a San Antonio Unido. El DT del cuadro azul no titubeó en indicar cuántas incorporaciones quiere para el segundo semestre.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino analizó el triunfo 7-0 ante los lilas y tras ello habló de eventuales refuerzos. No quiso referirse al inminente arribo de Antonio Díaz a la institución.

“En la última conferencia dije que me preocupaba si es que no generamos situaciones de gol, cosa que no había ocurrido, pero que mientras la tuviéramos era cosa de presión. Hoy el equipo la tuvo”, señaló en primera instancia.

“De las posiciones que buscamos y los nombres propios, no lo hago público. El club trabaja en incorporaciones, gestionando contrataciones en los puestos que consensuamos. Así que no tengo para agregar, mantengo esa postura”, agregó.

Fue en dicho punto en el que se consultó sobre la cantidad de fichajes consensuado con la directiva. La postura del entrenador es clara. “Aspiramos a completar los tres”, detalló.

Gustavo Álvarez quiere completar los cupos para refuerzos en Universidad de Chile.

La promesa de Universidad de Chile

Otro tema que abordó el DT de Universidad de Chile fue el gran estreno como titular de Ignacio Vásquez. El joven atacante de 18 años convirtió dos goles y fue destacado como la figura del encuentro.

A pesar de ello, Gustavo Álvarez prefiere llevar a la promesa con calma. En este partido, también se estrenó en la temporada Agustín Arce. Ya había debutado como profesional en 2022.

“Con respecto a Ignacio Vásquez, repito: es un muy buen proyecto del club. Tiene que crecer para consolidarse en el plantel, hoy hizo una buena presentación, pero recién comienza su carrera y tiene mucho que mejorar”, concluyó.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será contra Everton por la semifinal regional de ida de Copa Chile. Tal compromiso aún no cuenta con programación oficial.