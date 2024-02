Nicolás Guerra ingresó en la Universidad de Chile para jugar el segundo tiempo ante Audax Italiano. El delantero reemplazó a Jeison Fuentealba. Sin embargo, salió en los descuentos junto a Marcelo Morales para los ingresos de José Castro y Matías Sepúlveda.

El jugador se mostró decepcionado al salir del campo de juego. Gustavo Álvarez explicó los motivos que lo llevaron a retirar de la cancha al futbolista de 25 años. “Lo que pasa es que (Renato) Cordero jugó 3 minutos, Nico Guerra jugó 44. Entonces el jugador tiene que estar preparado para jugar los minutos que sean necesarios según la característica”, dijo en diálogo con TNT Sports tras el triunfo por 1-0 en el Estadio Nacional.

“Cuando entró, entró para tener tres puntas y más peso ofensivo en banda izquierda. Noté que en el primer tiempo tuvimos cierta profundidad, pero por derecha, no por izquierda”, añadió el estratega.

Álvarez aclaró que necesitaba frescura para contener los avances del elenco Itálico: “Después con la expulsión pasamos a jugar 4-4 y había que sostener la banda. Ya con la ventaja, Audax era mucho más profundo por aquel lado y decidí los últimos 7 minutos, jugar con un volante fresco como Sepúlveda, respaldado atrás con un jugador fresco como Castro”.

El DT dejó claro que su determinación es con el objetivo de darle lo mejor al club: “Son decisiones que hay que tomar, que entiendo que los futbolistas siempre quieren jugar, pero yo tengo que buscar siempre lo mejor para el equipo”.

Gustavo Álvarez explicó los motivos para la salida de Nicolás Guerra. (Foto: Photosport)

Gustavo Álvarez avisa que deben corregir muchas cosas

El entrenador mostró su autocrítica luego del encuentro ante Audax Italiano: “Fue un partido muy complicado, un poco por lo que propuso el rival y otro poco porque nosotros tuvimos alguna impresión, algunos desajustes. Me parece que lo más positivo hoy fue el resultado y sobre todo cómo se dio, no jugamos del todo bien. Después nos quedamos con uno menos, entonces muchísimas cosas para corregir”.

Para el DT hay varias cosas por arreglar: “Siempre una victoria te da tranquilidad, pero no hay que perder de vista lo que se hizo bien, pero también lo que no se hizo bien hoy. Es un primer partido, con todo lo que conlleva, el debut, lo emocional de volver a jugar en este estadio, pero no quiero justificar. Creo que el equipo tiene muchísimas cosas por corregir, por mejorar que la victoria te da la tranquilidad para hacerlo. Pero no quedarnos solamente con que ganamos”.