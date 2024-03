Universidad de Chile busca dar vuelta la página de lo que fue el amargo empate que consiguió como local ante Cobresal en el duelo pendiente por el Campeonato Nacional y ahora pone el foco en lo que será su crucial duelo ante Cobreloa en el norte de nuestro país.

Por esto, en esta jornada el entrenador de los ‘Azules’ Gustavo Álvarez se dio cita con los medios de comunicación en la sala de prensa del Centro Deportivo Azul y habló sobre lo que será su nuevo duelo por el torneo, en la que confirma que le equipo se prepara de buena forma.

“Hemos tenido tres semanas seguidas de seis días que fueron las tres primeras fechas, así que estamos acostumbrados y llegaremos muy bien para el partido en la altura”, comenzó señalando Álvarez.

Sin duda que uno de los grandes condimentos que tiene este partido es la altura del estadio Zorros del Desierto en Calama, algo que en el que el DT de la U indica que es un factor, pero que no tiene que ser un condicionante negativo para el equipo.

“Yo digo que la altura hay que respetarla, pero no temerla, tiene un componente fisiológico que no lo niego, pero también un componente psíquico que hay que tener mucho cuidado de no sobreestimar. la respetamos, pero no la tememos”, explicó.

La U espera poder volver a los triunfos | Foto: Photosport

Por otro de los temas que fue consultado el estratego argentino fue sobre el alto costo de las entradas, en la que fue muy claro “me parece que el fútbol es un deporte popular y que el valor de las entradas tienen que ser consecuentes con eso”.

Álvarez y el estilo de Cobreloa

Finalmente, Álvarez habló de su rival para este fin de semana, en la que glorificó lo que ha sido el buen rendimiento del equipo que adiestra Emiliano Astorga, en donde recalca que los ‘Loínos’ han ido de menos a más en este torneo.

“Cobreloa es un equipo que viene de menos a más, desde que empezó el campeonato, me parece que tienen un buen equipo, buenos jugadores y un buen funcionamiento. Nosotros tenemos que imponer nuestro estilo, independientemente del rival, del escenario y de la cuestión geográfica de por medio”, cerró.