Universidad de Chile empató 2-2 ante Cobresal desperdiciando la posibilidad de ser puntera absoluta del Campeonato Nacional en un encuentro donde el entrenador azul Gustavo Álvarez advirtió algunas falencias defensivas que no quiere repetir ante Cobreloa en el Zorros del Desierto.

El DT repitió formación, alineando la misma ante Deportes Copiapó, Colo Colo, O’Higgins y ante la escuadra dirigida por Gustavo Huerta.

Sin embargo, este miércoles en la práctica realizada por la U en el Centro Deportivo Azul, el DT movió una pieza cambiando incluso el esquema con el que viene jugando el equipo.

El damnificado sería Emmanuel Ojeda, volante que Álvarez lo viene usando como zaguero por derecha. Su partido no fue bueno ante Cobresal, aunque decir que por sus pies pasó la igualdad, sería exagerado, considerando que en líneas generales la línea de tres no funcion.

Por tal razón el estratega probó una importante modificación y por el ex Rosario Central ingresaría su compatriota Federico Mateos, no para jugar como defensa, si no que sumando un mediocampista a esa zona y cambiando a un 4-3-2-1.

Federico Mateos tiene la posibilidad de ser titular por primera vez en el equipo de Gustavo Álvarez

Pese a que Álvarez no juega al misterio con las formaciones, y trabaja desde un principio de semana con el 11 en mente, esta vez probó este cambio, más no se puede asegurar hoy que entrará al fortín calameño con ese equipo.

Gustavo Álvarez quiere seguir puntero: ¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile enfrentará a Cobreloa en partido válido por la fecha 6 del Campeonato Nacional, el domingo 31 de marzo en el estadio Zorros del Desierto de Calama a las 18:00.

El último 11 de la U

Universidad de Chile viene jugando los últimos cuatro partidos con la siguiente oncena: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Emmanuel Ojeda,Franco Calderón, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Marcelo Díaz, Israel Poblete, Maximiliano Guerrero, Leandro Fernández; Cristián Palacios.