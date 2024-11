Universidad de Chile tendrá este fin de semana un importante partido por el Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán contra Everton de Viña del Mar con la chance aún de poder ser los campeones del torneo, en la que esperan por la caída de Colo Colo.

En esta jornada el entrenador Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación previo al duelo ante los ‘Ruleteros’, en la que manifestó como llega el equipo para este compromiso.

“Llegamos con mucha tranquilidad, hablando por mí, con la satisfacción de haber conseguido que un equipo de fútbol represente una idea propuesta a la inicio de año. Yo inicio de año hable de un equipo que represente al hincha y la institución, Universidad de Chile es un club muy grande y teníamos que lograr que el equipo sea un equipo grande, que juegue como tal”, comenzó señalando Álvarez.

Manteniéndose en esa línea, el DT azul remarca en que se saca el sombrero por el trabajo del equipo en esta temporada, en la que ha mostrado un enorme crecimiento deportivo, el que hoy en día lo tiene disputando ambos torneos del fútbol chileno.

“Siempre el objetivo se valora, pero yo valoro mucho más el recorrido al objetivo, este fue un recorrido de jugar como equipo grande, con protagonismo, valentía, un plantel que creció individualmente y colectivamente muchísimo. Llegamos con tranquilidad, los equipos son en la cancha lo que internamente son las instituciones, este equipo es una muestra de humildad, trabajo y capacidad”, asevera.

A pesar de que aún no termina la temporada, el estratego hace un balance a lo que ha sido su trabajo dentro de la Universidad de Chile, en la que se siente como realizado en lograr que el equipo pueda plasmar a la perfección su idea futbolística y que aplaude la tremenda entereza de cada uno de sus jugadores.

Álvarez habló hoy en conferencia | Foto: Photosport

“Lo más importante es que los equipos no son lo que hacen, sino lo que transmiten y este es un equipo que contagia pasión, contagia entusiasmo, valentía, por eso la reacción de la gente cuando nos acompaña de visita como lo es en el último partido, como también de local, me parece que es un equipo que representa bien al hincha, el hincha se siente identificado y en los 90 se brinda al máximo por la institución”, agrega.

Finalmente, Álvarez tocó la fibra del hincha de la Universidad de Chile dentro de esta conferencia, en la que no dudo en afirmar de que este equipo lo representa completamente y siente que también lo hace con cada uno de los fanáticos azules.

“Es un plantel que me representa, me representa en su perfil, en su humildad, en su calidad humana, en su amor por el trabajo, es un plantel que creo yo que dignifica la profesión del futbolista y me emociona. Veo los partido al costado del campo y la pasión, energía, compromiso y la valentía, como le debe pasar al público, a mí me pasa por más que sea el entrenador, es un equipo que me transmite pasión, me representa y me emociona”, concluyó.