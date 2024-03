Universidad de Chile ya comienza a sentir lo que será un nuevo importante desafío dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ deberán afrontar un gran compromiso ante O’Higgins de Rancagua por la quinta fecha del torneo nacional en el Estadio Nacional.

En esta jornada, el estratega del ‘Romántico Viajero’, Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul y se refirió a la gran ilusión que se ha generado en el hincha de la U tras el gran arranque de temporada en este 2024.

“La ilusión del hincha la entiendo, es normal que el hincha se ilusione y se llene de expectativas. Después lo conveniente es mirar siempre el próximo escalón, imaginemos que el campeonato es una escalera y todos queremos llegar lo más alto posible, para llegar a la cima, no hay que mirar a la cima, sino que el siguiente paso y eso nos dará seguridad para pisar firme”, partió indicando Álvarez.

Siguiendo en su explicación, el estratega argentino pone paños fríos al momento del equipo y sostiene que el grupo debe mantenerse en su foco de ir paso a paso para ir logrando los objetivos semanales, los cuáles son los distintos partidos que se vayan dando en el Campeonato Nacional.

Álvarez está confiado en su trabajo en la U | Foto: Photosport

“Luego con los objetivos superadores, sostengo que ganador no es el que gana, sino que el que siempre quiere ganar, es un tema de mentalidad y no de resultado, nosotros independiente a que hemos ganado, el secreto no está en el resultado anterior, sino en el querer seguir ganando y esto es sábado a sábado, nosotros vamos a querer ganar todos los partidos, multiplicando por 30. A los jugadores les digo, el pasado no se puede remediar y si miramos mucho el futuro, caemos en la ansiedad, y nos enfocamos en el gran logro y no en el partido, nosotros hoy tenemos que estar enfocados 100% en O’Higgins, yo pienso, siento y propongo eso”

Finalmente, Álvarez habló sobre el tema del aforo para este fin de semana en el duelo ante O’Higgins de Rancagua, en la que espera y confía en el comportamiento del hincha de la Universidad de Chile para que prontamente el Estadio Nacional pueda abrir las puertas a la máxima capacidad de espectadores para el fanático azul.

“A mí me parece que sobre el tema valoro el comportamiento del hincha de la U, porque este pequeño aumento de aforo es producto al buen comportamiento que hemos tenido en el partido como local. Estimo que este comportamiento va a seguir y el aforo va seguir creciendo, llegando al máximo. Toda decisión que sea para que la gente y la familia vuelva a la cancha en nuestro club, me parece que es un bien al fútbol chileno”, concluyó.