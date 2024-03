En la Universidad de Chile han existido muchas dudas por lo que ha sido la implementación del Registro Nacional de Hinchas, el cuál ha generado muchas problemáticas dentro de su período de marcha, en donde dicho registro en ocasiones ha sido solicitado y en otras no, generando un importante descontento en la gente azul, quien ha manifestado que dentro del entorno existe una ‘agenda anti U’.

Sobre esto, el ex futbolista Jean Beausejour tomó la palabra en Radio ADN a lo que ha sido este pensamiento que han manifestado en la U, el cuál no considera para nada descabellado, ya que ha existido una importante inconsecuencia en el desarrollo de esta plataforma.

“(Universidad de Chile) Tiene los argumentos para decir que está siendo perjudicada. Más allá de eso, yo siento que cuando nosotros que estamos inmerso, tenemos incluso más información y en lo personal se me hace muy difícil entenderlo, imagínate la gente que no tiene acceso a toda esa información, que un día le dicen una cosa y al otro día otra cosa”, comenzó señalando Beausejour.

Siguiendo en aquello, el ‘Bose’, explicó que hoy en día se hace muy difícil el poder conocer si está operativo o no este plan de trabajo “está muy complicado para el hincha normal poder asistir a ver a su equipo, pero es urgente que se llegue a un tema, ya que para bien o para mal con el Registro Nacional de Hincha”.

Los hinchas de la U volverán ante O’Higgins | Foto: Photosport

Beausejour se cuadra con el pensar en la U

El ex jugador y ‘Bicampeón de América’ se cuadró con el pensar que tienen en la Universidad de Chile y esta ‘Agenda anti U’, en la que indica que hay hechos que ocurren en otros lados, que son medidos con diferente vara a como lo han sido desde la vereda azul.

“Mira esto, cuando tú por un lado ves y por eso digo que también hay que sacarse el tema de las camisetas, pero hay cosas que son evidentes, cuando autorizan la manifestación previa al clásico a Colo Colo, en donde sus hinchas van a alentarlos en el entrenamiento, para ahí no corre el registro de hinchas y va mucha gente”, se explayó.

Finalmente, Beausejour encuentra inconcebible que dentro de este corto plan de trabajo, existan distintos tipos de criterios ante diferente clase de partidos, en la que ahí encuentra la razón a la queja que han expresado en la Universidad de Chile.

“Y te autorizan prácticamente todo y después, para partidos que eventualmente no vas a tener problemas, te ponen más trabas. Entonces ahí se me hace incomprensible la decisión de la autoridad y ahí no tienes como decir ‘por qué a ellos sí y a nosotros no, está muy difícil’”, concluyó.