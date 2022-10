El ex jugador y hoy entrenador, Gustavo Canales comentó lo que han sido sus primeros pasos en el mundo de ser DT, en donde ya se coloca como una de sus metas el poder llegar a dirigir a la Universidad de Chile

Gustavo Canales sin duda que se ha consolidado como uno de los últimos grandes goleadores que tuvo paso por la Universidad de Chile, en donde el nacido en General Roca, fue figura en la obtención del torneo de apertura en el 2011 y 2014 para los ‘Azules’, con quien dentro de sus dos estadías (2011/2014-2016) consiguió seis títulos, entre aquellos la recordada Copa Sudamericana en el 2011.

Hoy en día, Canales figura como entrenador interino del primer equipo de la Unión Española, en donde está mostrando sus primeras armas en el rubro de DT y que, en conversación con AS, detalló que está enfocado en hacer las cosas bien con los ‘Hispanos’ y que más tarde que nunca espera llegar a ser entrenador de la U.

“Ojalá pueda pasar por la U, es un objetivo que tengo. Pero no voy a forzar esa situación, se dará con el tiempo. Quiero llegar por mérito propio, así que en eso estamos: trabajando para que después me vengan a buscar. Ahora hay mucho camino por recorrer y primero quiero dejar el legado acá. Tengo esa obligación”, partió señalando Canales.

Dentro de lo que ha sido la polémica llave de Universidad de Chile y Universidad Católica por Copa Chile, la cual aún no se conoce al ganador de dicha serie, el ex jugador tuvo palabras para lo que podría ser un hipotético duelo ante la U en las semifinales de la competición, en donde jugaría ante los ‘Hispanos’ para definir a uno de los finalistas.

Gustavo Canales hoy es DT de Unión Española | Foto: Agencia Uno

“Yo siento el cariño de la gente de la U todos los días. Tengo claro que, si nos toca con ellos, vamos a querer ganarle. Y ellos a nosotros. Pero no va a cambiar el cariño. Tengo una afinidad especial con esa gente, eso no va a estar en discusión”, explicó a AS.

Finalmente, Canales comentó lo que ha sido este nuevo proceso de ser director técnico, en donde comentó que dialogó con un histórico ex DT de la U, Jorge Sampaoli, quien lo apoyó en su decisión de ser estratega, señalando que todo lo bueno lo que aprendió con el ‘Casildense’ trata de replicarlo.

“Hablamos esporádicamente con Sampaoli y él sabe que yo me incliné por esta carrera. Me felicitó. Estoy buscando seguir potenciándome para que en el momento que enfrente grandes desafíos, como el de ahora, pueda hacerlo bien con la información que he recopilado de entrenadores como él”, concluyó.