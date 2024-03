"Hasta sahumerios se han hecho": Luis Musrri no encuentra repuesta a la mala racha de la U. de Chile en el Monumental

Universidad de Chile para este fin de semana tendrá una nueva cita para poder romper su gigante mala racha, en la que los ‘Azules’ deberán verse las caras ante Colo Colo en una nueva edición del Superclásico en el Estadio Monumental, reducto en el que no ganan un encuentro a los ‘Albos’ desde el 2001.

Sobre lo que es esta extensa superioridad del ‘Cacique’ en su recinto, un histórico de la U como es Luis Musrri conversó con ‘Todos Somos Técnicos’ y fue consultado a lo que es esta mala racha, en la que el referente azul no le encuentra explicación alguna a esto.

“La respuesta no la tengo, ha habido buenos momentos y malos momentos, donde íbamos nosotros sin ninguna opción al Monumental y logramos resultados, fue la mejor U de todos los tiempos y la de Sampaoli tampoco lo hizo”, comenzó declarando Musrri.

Siguiendo en aquel punto, el mítico capitán confesó que desde el club han hecho hasta lo imposible para no sentir la presión del poder vencer a Colo Colo en el Monumental, pero pareciera que aquello no alcanza para acabar con esta mala racha.

“Siento que hay que tener confianza, es lo único, no hay otra cosa en el fútbol, tienes que ir con la opción de ganar, de que son 11 contra 11, una cancha difícil, pero una receta, creo que las veces que fui y me tocó ir como ayudante y las veces que lo he visto por televisión, yo creo que se ha ocupado todo, desde plotear el camarín que es de Colo Colo y plotear con cosas de la U hasta yo creo que hasta sahumerios se han hecho”, profundizó.

Buscando en la clave para acabar con estos malos resultados en el Monumental, el crack noventero de la U remarcó: “en definitiva acá hay que tener confianza de que el partido se pueda ganar, veo una cancha dura y difícil, hay dos estadios en donde la U es visita: en el Monumental y en Calama, los demás, en general son muchos más hinchas de la U”.

La U quiere dar el gran golpe en el torneo | Foto: Photosport

“Colo Colo tiene la presión”

Finalmente, Musrri habló sobre lo que será este duelo ante Colo Colo, en la que el ídolo azul remarcó que la gran presión en este Superclásico lo tendrá el ‘Cacique’, debido a que cuentan con un equipo con mayor riqueza y tendrán que luchar con poder sostener su buena racha de largos años ante la U.

“Yo siento que la presión la tiene Colo Colo, yo siento que como en mucho tiempo Colo Colo porque tiene al rey (Arturo Vidal), porque viene de eliminar al mejor equipo argentino del momento y está por entrar a la fase de grupos de la Libertadores y si llega a perder el clásico, se le puede crear una olita muy grande”.

“El que tiene la presión aquí es Colo Colo, si la U lo pierde con Álvarez que lleva recién dos partidos, no pasa nada, seguimos con la mala racha y todo, pero si llega a perderlo Colo Colo y lo gana la U, creo que va a quedar en la historia para mal en el técnico de Colo Colo, así que lo debe estar pensando”, cerró.