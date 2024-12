Este miércoles 11 de diciembre, falleció el ex jugador de Universidad de Chile y la selección chilena, Sandrino Castec a los 64 años, tras sufrir una falla multisistémica provocada por un schock séptico.

Y el mundo azul ha reaccionado a lo que ha sido esta triste noticia que tiene ya descansando al recordado Bombardero. Uno de ellos, fue su compañero, su socio de toda la vida en cancha, como lo es Héctor Chico Hoffens.

El ex atacante conversó con BOLAVIP CHILE y tuvo palabras para esta triste información, aunque el ex puntero se siente tranquilo, considerando lo mucho que sufrió en todo este tiempo.

“Está descansando, estaba puro sufriendo. Ocho meses hospitalizado eso no se lo doy a nadie, algo muy duro. Lamentable la manera en que murió, eso me duele en el alma”, dijo el Chico Hoffens.

Ahondando en aquello, agregó que “tengo los mejores recuerdos, pero cuando ya estaba ocho meses en un hospital, mejor que se lo lleve Dios”, manifestó su socio en la cancha.

Hoffens: “Sandrino era un personaje del fútbol”

Sobre la relación que tenían, el ex jugador reconoció que muchas veces le recomendó que fuera al médico, pero Castec no lo tomó en cuenta. “No era gran amigo, porque nunca me hacía caso, pero éramos compañeros y compartía en mi casa. Lo mandé muchas veces a hacerse exámenes y no me hizo caso. Ya está descansando”, aseveró.

Finalmente y sobre lo que representaba para la U y la actividad en sí, el otrora futbolista enfatiza que tenía muchas capacidades, pero que debió haber llegado mucho más lejos.

“Era un personaje dentro del fútbol. Era muy sano, no era una persona mala y fue un gran jugador con unas condiciones que no las aprovechó al máximo, porque fue difícil”, cerró el Chico Hoffens.