Coolbet bono de bienvenida: 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP

Coolbet se ha consolidado como uno de los sitios de apuestas deportivas más populares de Chile y una de las razones para eso es que posee un Coolbet bono de bienvenida que es extremadamente competitivo y atractivo para los usuarios.

¿Qué incluye el bono de bienvenida Coolbet?

El Coolbet bono de bienvenida entrega una bonificación a los usuarios que se registran por primera vez en esta casa de apuestas deportivas, la que puede cobrarse tanto en el apartado de deportes como en el de casino. Este bono duplica el primer depósito que realice el usuario al momento de completar el proceso de registro con un máximo de $200.000 CLP.

Además, el bono de bienvenida se puede usar de manera opcional durante el registro para reclamar la promoción que entrega este operador, la cual está disponible sólo para nuevos jugadores que residan en Chile y sean mayores de 18 años de edad. Con el código de bono de Coolbet Chile puedes conseguir hasta $200.000 CLP para apuestas deportivas con tu primer depósito en la plataforma.

Bono de bienvenida en apuestas deportivas Coolbet

Como ya explicamos anteriormente, el Coolbet bono de bienvenida en apuestas deportivas duplica tu primer depósito al momento de hacer el registro con un máximo de $200.000 CLP. Ese es el único bono en apuestas deportivas que entrega Coolbet, aunque cabe destacar que esta casa de apuestas posee muchas promociones una vez que ya estás registrado en el operador de apuestas con una cuenta que ya está verificada.

El Coolbet bono de bienvenida tiene términos y condiciones pertinentes a las cuotas que se pueden utilizar para liberar el bono y a ciertas restricciones, pero no menciona nada sobre alguna limitante de deportes, algo que sí ocurre con otros bonos de bienvenida de otros operadores. Por tanto, se puede usar con cualquier deporte de la plataforma.

Si hay una sección en la que Coolbet online destaca por encima de la mayoría de los competidores en el mercado de apuestas deportivas en Chile, esa es la gran variedad de deportes en los que se pueden realizar apuestas en este operador. En total, Coolbet cuenta con 36 categorías de apuestas online, entre las que se incluyen apuestas en política y entretenimiento además de las apuestas deportivas.

Así luce la página principal de apuestas deportivas de Coolbet.

Como no podía ser de otra manera, el deporte más popular en Coolbet es el futbol, pero también cuenta con una amplia variedad de mercados y opciones para realizar apuestas deportivas en otras disciplinas. Otros de los deportes más destacados a los que puedes acceder luego de usar el Coolbet bono de bienvenida son el tenis, el fútbol americano y el hockey sobre hielo, entre otros deportes.

¿Coolbet ofrece un bono de bienvenida sin depósito?

No, este operador no ofrece un Coolbet bono sin depósito. No hay operadores de apuestas deportivas en Chile que ofrezcan bono sin depósito en la actualidad. Sin embargo, esto no quita que el actual bono sea uno de los más atractivos del mercado entre operadores de apuestas deportivas en Chile.

¿Cómo activar el bono de bienvenida Coolbet?

Ya quedó claro lo que entrega el Coolbet bono de bienvenida. Sin embargo, si lo que quieres es saber cómo activarlo, lo único que debes hacer es seguir los siguientes pasos durante el proceso de registro:

Ingresa al sitio web oficial de Coolbet online.

Pulsa sobre el botón de color verde donde dice “Regístrate” en la parte superior derecha del menú principal.

Rellena el formulario de registro con tus datos personales y de acceso a la cuenta.

Introduce el código de bono si deseas reclamar la promoción del Coolbet bono de bienvenida.

Una vez que hayas completado el registro, podrás realizar un depósito para comenzar a apostar.

Luego de realizar el primer depósito en tu cuenta, ya estás listo para realizar apuestas.

Proceso de verificación de la identidad

Cabe destacar que el proceso de registro de Coolbet es muy exhaustivo en el apartado de verificación de identidad, y no podrás completar tu registro en el operador hasta que hayas entregado pruebas fehacientes de que en verdad eres el titular de la cuenta y cuentas con una residencia en Chile.

Tras un tiempo registrado en la plataforma, es muy posible que Coolbet te solicite una prueba para verificar tu identidad. Este protocolo, llamado KYC, se aplica como medida de seguridad para garantizar que todos los jugadores son mayores de 18 años.

Para acreditar que eres tú debes enviar la documentación necesaria a través de Tu Cuenta > Verificación de Cuenta (no se aceptan documentos por email). Solo necesitarás mandarles tu carnet de identidad, de conducir o pasaporte, y un extracto bancario de tu tarjeta de crédito o una copia de facturas (agua, electricidad, etc.) que no tenga más de tres meses. No aceptan facturas de teléfono.

Así luce la página de registro de Coolbet.

Términos y condiciones para activar el bono de bienvenida Coolbet

Como todos los bonos de bienvenida en la mayoría de las casas de apuestas deportivas online, este bono de bienvenida Coolbet posee algunos términos y condiciones a los cuales se adhiere. A continuación, repasamos los más importantes:

Válido sólo para usuarios que se registran por primera vez, mayores de 18 años y residentes en Chile.

El bono de bienvenida sólo se puede utilizar en el apartado escogido.

Rollover de 6x. Se deben hacer apuestas con cuota mínima de 1.50.

A menos que se indique lo contrario, el bono de bienvenida debe ser utilizado y apostado en 30 días. Coolbet se reserva el derecho de cancelar el bono y las ganancias relacionadas.

Se aceptan apuestas simples, múltiples y de sistema, incluyendo apuestas en vivo.

En el caso de apuestas múltiples y de sistema, se aceptarán cuotas inferiores siempre y cuando el factor total del cupón de apuesta sea 1.5 o superior.

Sólo un bono de bienvenida de apuestas deportivas puede estar activo a la vez.

