En las últimas horas, el mundo del deporte ha sido sacudido por una noticia profundamente triste. Sandrino Castec, reconocido exjugador de Universidad de Chile y la Selección Chilena, dejó de existir.

El “Bombardero”, como le apodaban, falleció a los 64 años producto de una falla multisistémica en el Hospital Sotero del Río, donde se encontraba hace unos meses batallando por su estado de salud.

La información fue confirmada por el propio hijo del ex futbolista a BOLAVIP CHILE, que reveló que sus restos serán velados en la Parroquia Nuestra Señora de Montserrat, en la comuna de Puente Alto.

La emotiva publicación de Francisco Eguiluz para despedir a Sandrino Castec

Francisco Eguiluz, reconocido periodista chileno, se unió a las miles de condolencias en Internet con emotivas palabras publicadas en su cuenta personal de Facebook, la que fue acompañada con una fotografía de Castec cuando vestía la U en el pecho.

“Un ídolo es simplemente un ídolo. Éste fue el primero de pocos para mi, algo extraño porque sólo escuchaba lo que hacía junto a mi viejo pegados a la radio cada domingo. Lo vi pocas veces en vivo pero siempre con la ilusión de un gol del gran Sandrino”, partió diciendo

El comunicador de Todo Es Cancha y Radio BioBio continuó en su mensaje de despedida con un “se perdió España 82 por un error suyo, lo sacaron de la U para cambiarlo junto al Chico Hoffens por un par de jugadores de Audax, pero seguía siendo mi ídolo. Volvió a la U, fue a Mexico y terminó en mi querido Deportes Valdivia, la gente no tiene bien recuerdo suyo pero era mi ídolo y no me importaba, estaba ahí y lo veía en el Parque Municipal”.

Castec dejó un gran legado entre los hinchas de Universidad de Chile | FOTO: Archivo

“Años después lo conocí (nunca le pedí una foto, me da vergüenza, seré hueon) y le dije que había sido mi primer ídolo; me respondió con una sonrisa y un abrazo, casi agradeciendo q alguien lo idolatrara. Hoy, hablando en grupos de hinchas azules, muchos me dicen que fue su primer ídolo. Donde esté, Sandrino entenderá q lo q le dije se lo quisieron decir miles de niños viejos. Descansa en paz querido, recordado e idolatrado Sandrino Castec. Hasta siempre BOMBARDERO AZUL!!!”, remató un emocionado Eguiluz.

Esto escribió Francisco Eguiluz: