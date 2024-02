Héctor Awad comenta la situación del encuentro entre Universidad de Chile y Cobresal, que está en duda dependiendo lo que resuelvan las autoridades tras una reunión en el Palacio de la Moneda.

“Me parece una estupidez, que no quieren resolver la violencia. Me parece que a nivel país, a nivel fútbol no se atreven a eliminar la violencia. No sé si no se atreven o no quieren, porque esto ya es absurdo”, comenta el comunicador deportivo azul en conversación con Bolavip Chile.

“Castigar a un club que no tiene que ver nada con lo otro, sin saber lo que va a pasar, pensando que van a prevenir algo, entonces que se dediquen a ser Zulma”, añadió.

El comentarista no está para nada de acuerdo con una posible suspensión: “Me parece absolutamente fuera de lugar, una imbecilidad más de lo que hacen las autoridades de este país, tanto a nivel deportivo, como a nivel gubernamental, de Estado, etc”.

“Mientras ellos se pelean unos con otros y no hacen nada, mientras el fútbol se pelea entre uno y entre otros y no hacen nada, aparecen todas estas víboras que se aprovechan de esta situación para hacer las maldades que hacen, que son el menos del 1 por ciento”, complementó.

“Son inoperantes”: El descargo de Tito Awad

Héctor Awad se refiere a los antecedentes entregados de Carabineros de falta de contingente policial y a lo expuesto por la Delegación Presidencial, que mencionó lo incidentes en la Supercopa.

“No tiene nada que ver una cosa con otra, sino suspendan todo el fútbol, terminen con la chacra. Pero son inoperantes ¿De qué sirve Estadio Seguro? ¿Para qué lo crearon? ¿Para llevarse la plata de los ciudadanos chilenos? En vez de atacar ¿No han mirado a los otros países? ¿No miraron a Ecuador? Como luchó contra la delincuencia y está ganando”, dijo el reconocido hincha de la U.

“¿Por qué no podemos derrotar a la delincuencia del fútbol’ ¿La vamos a derrotar con esta decisión? Privarle al 99,3 por ciento del hincha, del amante del fútbol no ir porque supuestamente no hay capacidad policial. Si los Carabineros están en el fútbol también para no hacer nada, tienen las manos atadas. En el último compromiso no quedó ningún preso, nada e incendiaron el Estadio Nacional”, añadió.

El comentarista calificó como una vergüenza la situación: “Esto me parece una vergüenza, una incapacidad, una voluntad errónea. Me parece que están confundiendo los derechos que tienen los seres humanos. No voy a hablar de derechos humanos, porque creo que los derechos humanos lo tienen todos, hasta los delincuentes tienen que de alguna manera ser juzgados y eso es parte de un derecho humano.

“Aquí me da la impresión de que los derechos para los que realmente se portan bien, esos no tenemos derechos. Los derechos están para los malos, para las personas que cometen actos delictuales, esos si parece que tuvieran os derechos”, finalizó Tito Awad.