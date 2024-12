Universidad de Chile sigue buscando piezas en el mercado de fichajes para la temporada 2025. El cuadro azul hace hincapié en la búsqueda de un delantero, lo que despierta dudas para Héctor “Tito” Awad.

No porque no crea que el equipo de Gustavo Álvarez necesite un goleador, sino que por los nombres que se manejan para la posición. Uno de ellos no es del gusto del reconocido periodista azul.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el fanático del cuadro laico le bajó el dedo a Octavio Rivero. Para él, no es el atacante por el que debe ir la directiva para su siguiente campaña.

“Rivero no me calienta nada, no sé, (Rodrigo) Contreras es el único hasta el momento que me gusta como refuerzo”, comenzó señalando Awad.

En dicha línea, advirtió que por el momento hay nivel para encarar los siguientes desafíos. No duda de las capacidades del único refuerzo azul, Julián Alfaro, pero tampoco niega que es una apuesta.

“Alfaro puede ser gran figura como lo fue (Maximiliano) Guerrero, pero pero es parte de arroz graneado. O sea, la U tiene que contratar tres jugadores de categoría”, agregó.

Cabe destacar que por el momento, Octavio Rivero sigue siendo jugador de Barcelona de Guayaquil. Tiene contrato vigente con el cuadro ecuatoriano y no se avizora un movimiento a huestes azules.

Héctor “Tito” Awad no quiere a Octavio Rivero en Universidad de Chile. No es de su gusto.

Tito Awad palpita esta salida de Universidad de Chile

Finalmente y consultado sobre el futuro de uno de los goleadores azules en 2024, Cristian Palacios, el periodista fue certero. ¿Qué dijo? Si llegan dos atacantes, el charrúa-chileno deberá salir.

“Aquí la directiva tiene una importancia en decisión, pero también el técnico. Si el DT dice quiere quiero dos goleadores, entonces en este caso no cabe el Chorri Palacios”, cerró.