Un complicado debut tuvo Luciano Pons en Universidad de Chile. El delantero de 33 años llegó como el gran refuerzo en ataque para Gustavo Álvarez.

Por lo mismo, el entrenador lo respaldó y fue titular ante Audax Italiano. Sin embargo, el ex Independiente Medellín no pudo confirmar su cartel de refuerzo. En los primeros 45 minutos se le vio errático y no tuvo ocasiones de peligro.

En el complemento Álvarez lo mantuvo en el ataque pero su partido terminó de forma abrupta. Esto porque en el minuto 57 el árbitro Juan Lara vio la agresión del argentino contra Santiago Dittborn, lo que provocó la roja directa.

“Qué partido más ingrato para Pons, desasistido y ahora con una tarjeta roja”, agregó Claudio Palma en el relato de TNT Sports.

Hinchas perdieron la paciencia

Pero esta expulsión además desató la molestia de los hinchas de la U que en redes sociales cargaron con todo contra el delantero de 33 años. Es que ni el triunfo ante Audax Italiano evitó los comentarios por su pobre desempeño este sábado.

Los hinchas de la U criticaron a Luciano Pons.

“Por ahorrarse unas lucas se traen puros paquetes”, “traigan refuerzos de jerarquía”, “Cómo puede ser tan difícil contratar a alguien que sepa pegarle al arco?” y “no jugó ni una hu…” fueron parte de los comentarios contra el ariete que se perderá el partido contra Copiapó el próximo lunes 4 de marzo.