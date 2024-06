Una de las noticias que comienza a hacer ruido en este mercado de invierno es el posible regreso de Charles Aránguiz a Universidad de Chile, al menos, es la intención que existe desde la dirigencia y el propio jugador del Inter de Porto Alegre.

Buscando reacciones a esta posibilidad, BOLAVIP CHILE conversó con el mundialista en 1982, Miguel Ángel Neira, quien le bajó el pulgar a la opción del Príncipe de Puente Alto y un eventual retorno a la U.

“Aránguiz no va a tapar a Assadi, son distintos. Pero creo, que Aránguiz está muy parecido como llegó Vidal, yo creo que a la U no llega”, sentenció categóricamente el ex futbolista..

En relación al estilo de jugador que necesitan los azules, Neira fue bien enfático y dice que cuesta encontrar una respuesta a esta situación, “el entrenador de la U es medio raro, entonces no se qué pensará la U”, manifestó.

Neira: “Me gusta Assadi para la UC”

Sobre los refuerzos que requiere Universidad Católica del técnico brasileño Tiago Nunes, el otrora deportista dio dos nombres que a él, al menos, le gustaría verlos con la camiseta de la tienda cruzada. Uno de ellos, un nombre que sorprende bastante.

“¿Qué pasa con Cabral? Me gusta, pero de Chile me gustaría que llegara a la Católica Lucas Assadi. No hay otros jugadores buenos en Chile, son los únicos buenos, el resto son del lote, nomás”, concluyó con la particular mención.

Miguel Ángel Neira quiere ver a Assadi con la camiseta cruzada (Cruzados)

¿Cuándo es el partido ante Municipal Puente Alto?

La U vuelve a la actividad oficial el día lunes 17 de junio a las 19 horas ante Municipal Puente Alto por Copa Chile, cuadro de la Tercera División A y que viene de eliminar a Deportes Colchagua.

Pese a ser el local, el cuadro puentealtino cedió toda la organización del partido a los azules y este duelo se llevará a cabo en el Estadio Nacional, donde se espera una buena asistencia de público, pero el anfitrión es el club de la ANFA.

¿Cuándo jugarán Glorias Navales y Universidad Católica?

El duelo por la fase regional zona centro norte de la Copa Chile se jugará el día domingo 16 de junio de 2024 a las 17:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.