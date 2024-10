Se acerca el final de la temporada 2024 y los clubes del fútbol chileno ya comienzan a planificar el próximo año, donde ya visualizan posibles nombres como refuerzos.

Y lo último que se ha sabido, es que el nombre del atacante de Everton, Rodrigo Tucu Contreras, está en el listado de opciones de Colo Colo, club que estaría buscando a otro centroatacante.

Sin embargo, un ex delantero de Universidad de Chile salió al paso de esta situación y le mandó un potente mensaje a la dirigencia de la escuadra azul. Cristián Olguín, espera que los regentes de la U, no se duerman por el argentino.

“Me gusta mucho el centrodelantero de Everton, Rodrigo Contreras. Hace goles, lucha, es guapo, pelea y no se achica con nada. A ese jugador quiero”, sostuvo el recordado Cepillín a BOLAVIP CHILE.

Cristián Olguín toma distancia de un histórico azul

Sobre el nombre de Eduardo Vargas que toma fuerza para volver a la U, el ex futbolista toma su distancia al respecto. “Es un excelente jugador, goleador e histórico, pero siempre he dicho que esos jugadores vienen en bajada y a retirarse a los clubes chilenos”, sostuvo el otrora deportista.

Edu Vargas, asoma como opción para volver a la U (Archivo)

¿Por qué no se entusiasma con Turbomán? “La idea es que traigan a un goleador joven, pero si no, no es mala opción, aunque el hincha de la U debe entender que no es el mismo que estuvo antes. Puede ser una solución”, cerró Olguín.