Universidad de Chile sigue con el ojo puesto en lo que es el mercado de pases, en donde el conjunto que comanda Gustavo Álvarez quiere conformar un competitivo plantel para lo que será un nuevo año que estará cargado de desafíos.

Sobre el mercado azul, el periodista Gonzalo Fouillioux dentro de su espacio en el programa ‘Balong Radio’ habló de la chance de que Eduardo Vargas pueda tener su retorno a la Universidad de Chile, abriendo la ventana de la ilusión ante esta posibilidad.

“Yo creo que Vargas no va ir a la U, pero hay una persona un poco vende humo diría ‘30% vende humo y 70% confiable’, que me escribe y me mete ‘ojo con Vargas a la U, no lo des por descartado”, partió indicando Fouillioux.

Dando más detalles, el comunicador declaró que ‘Turboman’ analizará las ofertas que le llegarán en este mercado, en la que tiene algunos lugares de cierta forma descartados y la U sigue corriendo como una posibilidad.

Vargas aún no sabe que será de su futuro | Foto: Photosport

“Yo no sé, eso va a depender de las ofertas, lo que yo entiendo es que Vargas por un tema familiar no quiere ir a jugar a Arabia o Estados Unidos o volver a México”, remarca.

Finalmente, Fouillioux señala que la prioridad hoy en día de Eduardo Vargas es poder continuar en Brasil y en caso de no encontrar ninguna posibilidad en dicho país, Universidad de Chile podría ilusionarse con todo con la vuelta del ‘Edu’.

“Quiere quedarse en Brasil sí o sí y si no tiene nada de Brasil, la opción de la U es real, pero yo creo que algo encontrará en Brasil”, cerró.