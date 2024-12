Tras finalizar en el segundo puesto en la última temporada y lograr el título de la Copa Chile, la Universidad de Chile está intentando conformar un plantel competitivo de cara a la temporada 2025.

Uno de los nombres que interesa y mucho a la dirigencia de Azul Azul es el de Eduardo Vargas, seleccionado chileno que ya se despidió de Atlético de Mineiro, por lo que está en búsqueda de un club para el próximo año.

Pero, ‘Turboman’ analizará las ofertas que le llegarán en este mercado y después verá si finalmente se pondrá la camiseta del Romántico Viajero, con la que supo levantar el tan recordado título de la Copa Sudamericana.

Vargas convirtió un tanto en la Final de la Copa Libertadores 2024 | FOTO: Fotobaires/Photosport

La fecha en que Eduardo Vargas quiere jugar en la U

Durante el programa Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño le avisó a los ilusionados hinchas bullangueros que el segundo goleador histórico de La Roja quiere tener una nueva oportunidad en Brasil

“Escribí un mensaje y ya me respondieron: me dicen que no va a venir a la U”, señaló el comentarista deportivo en el espacio radial.

Agregando que “Eduardo Vargas llegó a Brasil desde México con un sueldo altísimo y lo que le han ofrecido en Brasil es enormemente más ventajoso aún cuando la U haga los mejores de sus esfuerzos. Supera el sueldo de Vidal”.

“Él quiere darse una última posibilidad en Brasil y lo que me dicen que la relaciones entre Vargas y la U están perfectas. Va a jugar en la U pero lo más probable es que sea el 2026. Ahora, me dicen que si la U hace una buena fase de grupos, clasifica, y Vargas no está jugando pueden hacer el esfuerzo. Pero, todo indicar que el 2026 va estar Vargas en la U”, cerró.

Los números de Eduardo Vargas, el gran anhelo de la U

¿Cómo le fue al segundo goleador histórico de La Roja en 2024? A pesar de sus 35 años, el delantero sigue más vigente que nunca. Jugó 36 compromisos con Atlético Mineiro y logró anotar en nueve ocasiones.