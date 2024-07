En Universidad de Chile se están tomando todo con tranquilidad. Si bien lograron avanzar a la Fase Regional de la Copa Chile tras eliminar a Everton de Viña del Mar en tanda de penales, lo concreto es que hay intranquilidad por la lentitud en la llegada de refuerzos.

A la fecha, solo ha llegado Antonio Díaz desde O’Higgins de Rancagua y si bien aún restan poco menos de cuatro semanas para el cierre del libro de pases, lo cierto es que el tiempo pasa y no hay novedades.

Algo, que al menos un histórico se lo toma con calma y lejos de la postura de varios del mundo azul, lo cierto es que Horacio Rivas está en la línea de la dirigencia estudiantil.

“Insisto, más allá de la preocupación creo que acá hay que ser muy cauto. Porque salir a buscar y tratar de contratar, la U ya podría tenerlos adentro”, dijo Rivas a BOLAVIP CHILE.

Siguiendo en esa senda, el ex central reiteró que es no es bueno contratar al primero que aparezca en la final. “Prefiero esperar y que sean muy conscientes a la hora que tengan que buscar los refuerzos y no hacerlo al primero que aparezca”, señaló el ex capitán.

Rivas no se urge con la lentitud de refuerzos: “Lo mejor es…”

Finalmente, puso paños fríos a la situación y añadió que siempre estar callados, es la mejor manera para trabajar en temas como este. “Prefiero que se haga de manera cauta y con mucha tranquilidad. Lo mejor, es hacerlo en silencio”, concluyó así, Horacio Rivas.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 21 de julio, Universidad de Chile vuelve al ruedo en el Campeonato Nacional de Primera División, visitando a Cobresal en el Estadio El Cobre del Salvador. El duelo, arrancará a las 15 horas.