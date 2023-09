Universidad de Chile se prepara para afrontar la última recta del Campeonato Nacional y ya mira el duelo ante Deportes Copiapó de la próxima fecha.

Pero también, hay un tema que comienza a apremiar y son las renovaciones de aquellos que finalizan vínculo contractual, entre ellos, el actual capitán Luis Casanova quien ya comenzó a hablar hace algún tiempo a través de su representante con Azul Azul, pero que se congelaron por el instante.

Bolavip Chile dialogó con el ex capitán de la U, Horacio Rivas, quien tuvo palabras para la forma que tiene de proceder en estos casos tanto el club, como los propios futbolistas.

“Ya se cometió el error de parte de los jugadores cuando se llegó a un nivel óptimo y el que esperanzó a toda la gente de la U y producto de eso mismo, cuando hablan de renovaciones y comienzan con las presiones, el club tiene que mantener la tranquilidad y quizás, un reglamento interno para manejar estas situaciones porque quedó demostrado que el equipo se fue”, afirmó Carepato.

A su vez, lo único que se logra con estos actos, es producir que compañeros también quieran negociar su continuidad antes de tiempo. “Los jugadores cometen un error de venir a hablar de aquello, porque le abre la puerta a otros jugadores que también están en las mismas condiciones”, manifestó el ex defensor.

Finalmente, de nuevo repasó a Casanova y que desde luego, las condiciones actuales del zaguero, son muy distintas a cuando comenzó a conversar con la escuadra azul para ver si es que sigue en el CDA o no.

“Él es el capitán y como tal debería saber manejar las situaciones. Quizás, esto no viene de él, si no fe gente que circula a su alrededor. Lucho no está en su mejor momento, si yo fuera dirigente le diría ‘pero tú ibas a renovar por mil, ahora es por 700‘, porque no lo pillas en el umbral. Esto complica e insisto, el club hace muy bien en manejar el hermetismo”, cerró Rivas.

Casanova y su gol a Everton en la primera rueda (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional de primera división?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.