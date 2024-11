Universidad de Chile llevará a la última instancia su denuncia contra Colo Colo. El abogado del cuadro azul, José Ramón Correa, aseguró que apelará ante el TAS, lo que molestó a un histórico entrenador del club.

Y es que para César Vaccia, la decisión de Azul Azul no representa al hincha. En conversación con BOLAVIP CHILE, descargó su furia contra la postura de la directiva.

“A mí no me gusta. Esto es una sociedad anónima y ellos tienen que ver los mayores beneficios para el club. Bajo esa línea se podría justificar. Al hincha, a la gente que ama a la U, no es algo que le parezca bien”, lanzó.

Para el bicampeón con los azules, esto obedece a la plata. No encuentra otro motivo para seguir luchando por un título que se perdió en la cancha por errores propios.

“Tiene que ver más con los negocios, con la sociedad anónima que se debe a sus accionistas y todo lo demás. En el fondo, si logran el objetivo, tendrán mejores sponsors, mejores cosas siendo campeones. Creo que por ahí va la cosa”, agregó.

Finalmente, volvió a hablar en nombre de los hinchas. Para César Vaccia, estos reclamos ensucian una temporada prácticamente de ensueño para los azules. Faltó coronar con el trofeo de la categoría de honor.

“No creo que al hincha de la U le guste que estemos reclamando y alargo la agonía. Yo digo que hay que cerrar el capítulo y pensar en la Copa Libertadores del próximo año”, concluyó el DT.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será por la final de la Copa Chile. ¿Cuándo se jugará? A falta de ratificación, según detalló Pablo Milad será el 20 de noviembre en el Estadio Nacional.

Los posibles rivales azules son Ñublense y Magallanes, que se enfrentarán el 13 y el 19 de noviembre para definir al siguiente finalista.