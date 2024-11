Los azules no descansarán hasta hacer justicia. Ahora, acudirán al organismo internacional buscando que Colo Colo pierda el título.

La U no descansa

Luego que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, rechazara la apelación de Universidad de Chile a la denuncia que en primera instancia también dejó sin efecto el organismo, en la U reaccionaron.

Y fue este martes, en el que el abogado José Ramón Correa a nombre del club, manifestó su postura a esta nueva decisión. “Desde el primer momento dijimos que no descansaríamos para demostrar que ganar se hace en la cancha y sin trampa. Nosotros no podemos hacer sabiendo que tenemos que tenemos la razón”, dijo el miembro del directorio de Azul Azul.

Hicieron trampa: Durante todo el torneo, un equipo rival dio la impresión que jugaba con más de once en la cancha. Algunas veces con ayudas externas y otras, derechamente con un técnico suspendido que hizo trampa.

Si fuéramos los imputados, pediríamos los audios sin amenazas: Si a nosotros nos hicieran las imputaciones que nosotros hicimos, exigiríamos que se muestren los audios que pudiesen existir y en caso alguno, amenazaríamos con acciones legales en contra de quienes pudieran tener esos audios o videos. El que nada hace, nada tiene.

Hubo jueces que no se dejaron amedrentar : Las pruebas que presentamos son concluyentes y no es causalidad que de los cinco jueces que votaron a favor, dos sean jueces de carrera, demostrando que el estándar probatorio era más que suficiente para condenar. Vaya nuestro reconocimiento a aquellos jueces que no se dejaron amedrentar.

Acudiremos al TAS: Una vez que seamos notificados de la sentencia, acudiremos al TAS, cumpliendo el compromiso que hiciéramos de defender los intereses del club. Como club creemos en un Chile diferente, donde hacer trampa no pueda ser premiado.

Aviso a la ANFP: Que la ANFP sepa que nuestros esfuerzos siempre estarán destinados a lo que consideramos justo.