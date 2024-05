Histórico DT de Universidad de Chile tras caer ante la UC: "No perdimos, nos ganaron"

Universidad de Chile perdió su invicto. El cuadro de Gustavo Álvarez cayó ante Universidad Católica y generó importante dudas sobre su juego. No obstante, un histórico entrenador del club entrega la cuota de tranquilidad. Asegura que no hay que estar conforme, pero que se intentó de todo para ganar.

Así lo explicó César Vaccia en conversación con Bolavip Chile. Para él, la caída ante los precordilleranos se explica netamente por el golazo de Fernando Zampedri. Cree que la U fue superior a la UC, pero que con ese tanto de chilena no hay mucho qué hacer.

“Creo que no perdimos, nos ganaron. Puede parecer lo mismo, pero desde mi mirada, la U hizo todo lo posible por ganar el partido. Estuvo la mayor parte del juego en el campo contrario, generó algunas ocasiones. Una genialidad de Zampedri definió el partido”, comentó.

“La UC, como nunca, defendió muy bien. No es su estilo, su marca registrada, pero se defendió bien. Por lo tanto, uno no puede quedar conforme, pero sí tranquilo porque se entregó todo. Lamentablemente, una genialidad nos privó de no seguir invictos”, cerró.

César Vaccia analizó la caída de Universidad de Chile ante la UC.

Se rindió ante la figura de la UC

Finalmente, Vaccia se sacó el sombrero ante la gran figura del Clásico Universitario: Fernando Zampedri. Nobleza obliga y por ello el mítico DT de Universidad de Chile felicitó al goleador de la UC. Marcó el camino del compromiso con el 2-1.

“A pesar de que duele que te hagan un gol de esa manera, no hay que ser mezquino cuando en el otro equipo hay un jugadorazo. Creo que la figura fue Zampedri”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El próximo partido de la U será ante Ñublense el domingo 26 de mayo. Se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional y será válido por la fecha 14 del torneo local.