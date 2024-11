Luego, que Colo Colo obtuviese su trigésimocuarto título de campeón, las celebraciones no se hicieron esperar tras una ardua lucha con Universidad de Chile por la corona.

En los festejos, un irónico y casi burlesco comentario del técnico albo, Jorge Almirón, gatilló la molestia del mundo azul, quien se mofó de los azules.

“Queríamos una final contra la U, y por eso empatamos. Pero no les alcanzó”, manifestó el argentino en plena celebración en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Histórico de la U le responde Almirón

BOLAVIP CHILE dialogó con Patricio Mardones, histórico jugador de la U y lo primero que manifestó sobre Almirón es que desde luego, hay que evitar comentarios de esta índole.

“Con el resultado claro, es fácil hablar, pero lo importante era antes, antes que se jugaron los partidos y por las cosas que sucedieron, no es lo ideal. Está bien celebrar, disfrutar, pero no hacer ese tipo de comentarios”, dijo Mardones.

Siguiendo en esa situación, el ex mediocampista de la selección chilena catalogó como un mal referente al DT albo para los futbolistas del Cacique. “Además, que es el jefe del grupo y eso da pie para que a veces, los jugadores también caigan en lo mismo. Es un mal ejemplo, para los jugadores de Colo Colo”, sentenció.

¿Mal anulado el gol de la U?

La otra polémica fue la que se instaló con el gol anulado de Leandro Fernández de parte del juez Francisco Gilabert, quien en el monitor observó que Marcelo Morales le había cometido infracción al jugador de Everton, ¿Qué dijo el histórico?

“Es una jugada que se dio en todo el partido y que no fue cobrada. En un momento así, no da para foul. La revisé y es una jugada del fútbol, se apresuró demasiado en ir al VAR. La U no merecía un término de campeonato así”, cerró Mardones.