Este sábado Universidad de Chile recibe a Audax Italiano en el Estadio Nacional en partido válido por la fecha 2 del Torneo y donde los azules debutarán con Gabriel Castellón como arquero titular.

Pese a que el mismísimo entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, no quiso revelar el nombre del portero que comenzará en el once, Bolavip desde la semana pasada tiene la información que será el ex Huachipato el dueño del arco.

Conversamos con el relator José Pepe Ormazábal, el que no está de acuerdo con la decisión del DT. “Para mi es un error, Toselli es más, pienso que la presión le va a afectar a Castellón porque a Toselli no le va a asustar el estadio lleno, tiene mucha experiencia, si esto no es Huachipato”, asegura de entrada.

Además, la voz histórica de la Sintonía Azul y hoy en Radio Agricultura, agrega que “vi a Castellón en la pretemporada y no, Toselli fue muy superior, creo que es un error de Álvarez ponerlo y lo digo antes de”.

Pepe Ormazábal no está de acuerdo con la titularidad de Gabriel Castellón.

Igualmente Pepe Ormazábal asegura que Universidad de Chile tiene la mesa servida para quedarse con los tres puntos en Ñuñoa.

“Con mucha ilusión, la U tiene que entrar con todo, vi el partido de Audax ante Iquique, y la U tendría que ganar, pero el fútbol es el fútbol, entonces hay que jugar”, asegura.

El 11 de la U: Gabriel Castellón y Lucas Assadi titulares

La formación azul será con Gabriel Castellón, Franco Calderón, Marcelo Díaz, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Jeison Fuentealba, Marcelo Morales; Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi; Luciano Pons.

Pepe Ormazábal le pone tarea al 10 de la U

El querido cantagoles se alegra por la titularidad de uno de los jóvenes más promisorios de la cantera azul, aunque le pone tarea.

“Respecto a la presencia de Lucas Assadi es una tremenda responsabilidad, debe demostrar de qué está hecho y que debe ser titular siempre, entonces después no puede alegar, no puede devolver la camiseta”, cerró.