Universidad de Chile está a pocos días del iniciar el Campeonato Nacional y pese a que todo indica que el plantel de Gustavo Álvarez está cerrado, existe un debate respecto a si la U necesita un último refuerzo, un 10, alguien que pelee el puesto con Lucas Assadi.

Bolavip conversó ayer con el ex Ballet Azul Francisco Las Heras, el que convencido aseguró que los universitarios necesitan sí o sí un volante de salida, afirmando además que el joven seleccionado laico aún no tiene un rendimiento estable.

El que no está de acuerdo con esta opinión es Horacio Rivas, el que aclara que respecto a si falta o no un nuevo jugador. “El que realmente sabe de esto es el técnico y los dirigentes, y si me preguntas a mi, muchos hablan de que falta un creativo, no necesitamos un 10, lo que hay que hacer es potenciar a Assadi”, indicó.

Horacio Rivas cree ciegamente en Lucas Assadi.

Agregando que “hay que potenciar a la gente de casa, a la gente que ya tenemos”.

Lucas Assadi y la misión de Gustavo Álvarez

Para Cara de Pato, el rendimiento del 10 de Universidad de Chile no sólo es responsabilidad del entrenador.

“Hoy día no sólo Álvarez le tiene que sacar trote a Assadi, él debe saberse bueno y capaz, debe tener el compromiso y la convicción de demostrarlo en un campeonato que será positivo para la U”, afirma.

Un campeonato diferente para la U

Según Rivas, esta temporada tiene un aspecto que será positivo no sólo para Lucas Assadi, sino que también para el resto de jugadores que vienen de la cantera azul.

“Este campeonato será diferente, porque los años anteriores se necesitó a los jóvenes incluso como salvación, hoy no, habrá un equipo estable con jugadores grandes como Matías Zaldivia y Marcelo Díaz, ellos deben conducir al equipo para ganar cosas importantes”, cerró.