Dentro de lo que es la historia de la Universidad de Chile, sin duda que uno de los momentos más gloriosos del ‘Romántico Viajero’ fue cuando el argentino Jorge Sampaoli tomó el mandato técnico dentro del club, generando una revolución dentro del fútbol chileno, logrando con los ‘Azules’ su primer título internacional: la Copa Sudamericana 2011.

Sobre esto, el hoy volante del conjunto ‘Laico’, Marcelo Díaz conversó con la periodista Constanza Solar en el canal de Youtube ‘Misión Deporte’ y recordó lo que fue el periplo del estratego argentino en el club, a quien le da todos los créditos de los grandes logros del equipo.

“(Jorge) Sampaoli creo que fue el arquitecto de todo lo bueno que sucedió en esos años, fue también quien nos entregó las mayores herramientas para que nosotros pudiéramos progresar en nuestro juego y nuestra vida”, comenzó indicando Díaz.

El ‘Carepato’ agradece hasta día de hoy todas las enseñanzas que el ‘Casildense’ le aportó tanto a él como a sus compañeros dentro de lo que fue su etapa en la U y también en la Selección Chilena, en donde también hizo historia, tras lograr la primera Copa América de nuestro país en el 2015.

“Nos entrenó de tal forma que llegamos a lugares que nosotros tampoco conocíamos, en lo personal siempre me llevé bien con él, fue muy cercano a mí tanto en la U como en la Selección y hoy en día lo seguimos siendo”, explicó.

Díaz y Sampaoli en la Universidad de Chile | Foto: Archivo

Para el ‘Chelo’, Jorge Sampaoli es y será siempre uno de los entrenadores más importantes dentro de su carrera y en el que no duda, que también por toda la vida, será uno de los estrategos más recordados en la Universidad de Chile.

“Es alguien que fue, es y será muy importante para mí y para toda la generación de la U y lógicamente que para el club también, porque se consiguió algo histórico con el tricampeonato y la Copa Sudamericana, declaró en ‘Misión Deporte’.

Díaz y las veces que pudo reencontrarse con Sampaoli

Finalmente, Díaz reveló los momentos a lo largo de su carrera en la que pudo reencontrarse con Jorge Sampaoli, en la que indicó que dentro de sus diferentes carreras, sus destinos pudieron volver a encontrarse en el fútbol español y el fútbol brasileño, pero por diferentes aspectos, esto no pudo suceder.

“Tuvo las intenciones para llevarme a mí a Sevilla, pero encontró en ese momento a un excelente jugador, que a mí me encantaba también y lo hizo muy bien en su equipo. Luego cuando estuvo en Brasil a mí también me quiso llevar, pero yo tenía un compromiso en ese momento con Racing, aparte yo también estaba con Sebastián Beccacece, a quien también le tengo mucho cariño, entonces no se pudo dar”, cerró.