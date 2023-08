Universidad de Chile tiene que ganar o ganar en la próxima fecha ante O’Higgins para recuperar el terreno perdido en el fútbol chileno. El elenco de Mauricio Pellegrino viene de tres derrotas consecutivas y necesita salir de la mala racha. Por ello, el ex lateral azul Hugo Droguett propone una apuesta en el diagrama azul.

El ex defensa de la U siente que Pellegrino tiene que dejar atrás la mezquindad en su esquema y le gustaría ver a todos los hombres peligrosos en ofensiva, para que el equipo logre ganar de una vez por todas.

“A mí me gustaría que jugaran Fernández, Palacios y Guerra. Lamentablemente, hubo circunstancias que pasaron y a mí Palacios me encanta. Es goleador innato, pero entre jugar y no jugar fue perdiendo confianza. El que ha vuelto a su nivel es Leandro Fernández. En este caso habrá que inclinarse por él”, dijo a Bolavip.

Hugo Droguett -izquierda- siente que la U tiene que ir a buscar la victoria con todos sus atacantes (Photosport)

Además, el ex zurdo de la Universidad de Chile también hace un llamado a los delanteros y al equipo a que recupere varias fortalezas mostradas anteriormente en fechas anteriores.

“Igual independiente de los nombres, la U cayó en un bache grande, está mal en el finiquito y en lo que mejor que estaba teniendo que era la defensa no están siendo finos como venían haciéndolo. Más que los nombres, hay que esperar que el conjunto vuelva a ser lo que venía haciendo”, agregó.

En esa misma línea, el ex defensa de la U y exjugador del Cruz Azul es claro en encontrar el problema del cuadro mágico, que necesita imperiosamente a sus delanteros en una jornada inspirada.

“Están desajustados. En el medio no ha tenido muchos problemas. El lío siento que no está haciendo más goles que el rival y sí le están haciendo más goles, algo que antes no sucedía“, terminó.