Ignacio Vásquez revela el drama que lo azotó en Universidad de Chile: "No me dejó sacar el 100%"

Ignacio Vásquez es pura emoción tras su primer título con Universidad de Chile. El joven atacante se coronó campeón de la Copa Chile contra Ñublense y logró desahogarse tras un complejo 2024. ¿La razón? Vivió un drama esta temporada.

Así lo confesó el propio delantero al momento de salir del Centro Deportivo Azul este jueves. ¿Qué le pasó? El pasado 14 de julio, Lautaro Pastrán de Everton le pegó una brutal patada que lo marchitó durante largo tiempo.

Su tobillo sufrió en demasía y se perdió una gran cantidad de compromisos desde aquella victoria en el Estadio Nacional. Por ello, el título de Copa Chile fue un bálsamo: dejó atrás la pesadilla y por fin pudo celebrar.

“Lamentablemente, este año la lesión me limitó un poco, creo que pude haber rendido el doble. (…) Pero bueno, el otro año va a ser mucho mejor”, comenzó señalando sobre su problema a los medios presentes.

En dicha línea, agregó: “Fue difícil, porque era mi primera lesión grave. Fue muy complicada, un día me dolía y al otro no. Lamentablemente no me dejó sacar el 100%, pero el otro año será mejor y sacaré el mejor rendimiento mío”.

Y es que a pesar de que sabe que tiene mucho por trabajar, no escondió su frustración por el drama que lo aquejó. Prometió volver en gloria y majestad para 2025.

“Me parece que puedo mejorar tácticamente, físicamente. Siempre voy a poder mejorar esas cosas, pero creo que la lesión me limitó bastante. El otro año se va a ver el verdadero Ignacio Vásquez”, lanzó.

Su título con Universidad de Chile

Finalmente, la joya de los azules expresó su felicidad por haberse consagrado ante un repleto Estadio Nacional. Es el primer título de su carrera y espera que sean muchos más.

“Salir campeón a los 18 años con la U es un sueño. Un momento maravilloso, pocos jugadores lo pueden conseguir. Así que estoy orgulloso pero con los pies en la tierra, porque creo que el otro año va a ser mucho mejor”, cerró.