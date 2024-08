El delantero de la Universidad de Chile, Ignacio Vásquez ha tenido una importante aparición dentro del primer equipo en este segundo semestre, en la que el joven atacante ha podido sumar minutos en la Copa Chile y también ha tenido la gran oportunidad en el Campeonato Nacional.

Antes de su llegada al conjunto ‘Laico’, el jugador que proviene de la cantera de Cobresal también fue seguido de muy cerca por los dos archirrivales de los ‘Azules’: Colo Colo y la Universidad Católica, en la que finalmente la U ganó esta batalla y se quedó con los servicios de Vásquez.

En esta jornada, el joven crack azul conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y fue consultado sobre dicha situación, en la que tuvo que decidir por que club de los grandes de nuestro país poder jugar, en donde escogió a la U, explicando sus motivos.

“Si, en su momento estuve interés de otros clubes, pero acá fue lo mejor, lo que yo quería, lo que me ofrecieron también fue muy bueno, a mí me importaba mucho un proyecto deportivo bueno, en el cuál pudiera aspirar al primer equipo, poder jugar y creo que fue una decisión totalmente correcta”, declaró.

Vásquez la rompe hoy en día en la U | Foto: Photosport

Finalmente, Vásquez remarca que esta decisión de vestir la camiseta de la Universidad de Chile fue bastante acertada, ya que ha podido seguir aprendiendo y creciendo en lo que es su hoy en día corta carrera futbolística, en la que espera seguir brillando.

“Acá llegué, tuve un paso en el formativo también, que me ayudó mucho, porque pude aprender cosas que todavía no había aprendido y después pude subir al primer equipo, en el primer semestre estuve entrenando y ahora he sumado minutos, ojalá seguir por esa senda”, cerró.