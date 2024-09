El ex futbolista nacional recordó su momento más triste dentro de su carrera futbolística

El ex defensor nacional, Jean Beausejour sin duda que tuvo una tremenda carrera futbolística, la que coronó de gran forma tras lo que fueron los logros que consiguió con la Selección Chilena, siendo participe del bicampeonato de Copa América en el 2015 y 2016.

En las últimas horas, se emitió un nuevo capitulo del programa ‘Leyendas’, el cuál es dirigido por otro ex futbolista, Mark González, quien conversó con el ‘Bose’, a quien le consultaron por su gran pena en el fútbol, en la que el ex lateral recordó un duro momento que vivió en la Universidad de Chile.

“Pase momentos difíciles cuando me echaron de la U, cuando chico, eso fue terrible para mí”, partió comentando Beausejour.

Siguiendo sobre aquello, el ‘Bicampeón de América’ señaló que desde pequeño él ha sido hincha de la Universidad de Chile y que el portazo que le pegaron desde el club de sus amores a temprana edad, sin duda que fue algo que muy dificil para digerir para él.

Beausejour y su triste confesión en la U | Foto: Photosport

“No hay ningún misterio, mi familia y yo somos de la U, entonces mi sueño era jugar en la Universidad de Chile y fue difícil cuando a los 14 años me dicen ‘no sigues’”, explicó.

Finalmente, Beausejour apunta a que sin duda esa noticia de no seguir en la U fue muy dura para él, en donde no tiró la esponja a pesar de aquello y siguió luchando por su sueño de ser futbolista profesional, en el que agradece a la Universidad Católica por haberle brindado todas las herramientas para lograr aquello.

“Como que se te derrumba ese gran sueño, a partir de ahí también me tuve que hacer fuerte en ese tipo de situaciones, llegue a Católica, estoy agradecidísimo de la Católica, agradezco como me formaron en ciertas cosas, no solo en lo futbolístico, sino que también con los valores”, finalizó.