Universidad de Chile en esta jornada tendrá un importante desafío dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ viajaron al norte de nuestro país para medirse ante Deportes Copiapó por la tercera fecha del torneo, en la que el equipo de Gustavo Álvarez contará con la importante baja del volante, Lucas Assadi.

En los últimos días, se ha generado un importante debate sobre la defensa de Gustavo Álvarez al mediocampista de la U, a la cuál el ex futbolista, Jean Beausejour se refirió en Radio ADN y declaró que se mostró de acuerdo de cierta forma con los dichos del DT de los ‘Azules’.

“Es una mirada que le agrega Álvarez a propósito de su experiencia y todo y yo en parte estoy de acuerdo con él, pero creo que el exigirle y acompañarlo no se tienen que ver como antagonistas, se puede exigir de acuerdo a un muchacho joven y también acompañar”, comenzó declarando Beausejour.

Manteniéndose en aquello, el ‘Bose’ es consciente de que las expectativas dentro de la gente por Lucas Assadi son importantes por lo que él ha mostrado como jugador, pero que hay que tener calma ante actuaciones o momentos irregulares que el 10 azul muestre, ya que trabaja en poder consolidarse como jugador.

Assadi espera explotar con la U en este 2024 | Foto: Photosport

“La labor del periodismo es no ser tan condescendiente con un muchacho de 20 años, lo que sí no tiene que ser es lapidario, si siempre tiene que dejarle espacio para que el próximo fin de semana tenga una nueva opción para seguir andando bien, pero yo creo que ser un poco condescendiente con la crítica y ser paternalista, llevamos muchos años haciendo eso y no sé si nos ha dado resultado”, explicó.

Finalmente, Beausejour hace un mea culpa entre los medios y llama a tener más tolerancia a lo que son los irregulares momentos que puedan mostrar esta clase de jugadores, pero lo que sí, pide que a la exigencia no se le baje, ya que es parte elemental dentro del fútbol profesional.

“Si que hay que acompañarlo, si hay que tener una mirada con más tolerancia a los bajos rendimientos en sus inicios de sus carreras, hay que tener tolerancias con las irregularidades que pueden tener, pero la exigencia tiene que estar siempre”, concluyó.

¿Cuántos partidos ha jugado Lucas Assadi con la Universidad de Chile?

El joven talento de la Universidad de Chile ha disputado 71 encuentros, en donde ha sumado 5 goles y ha aportado con 2 asistencias.