Universidad de Chile ya ultima detalles para lo que será su próximo duelo por el Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Deportes Copiapó en el norte de nuestro país por la tercera fecha del torneo.

En esta jornada, el entrenador del ‘Romántico Viajero’ Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación y habló de un importante tema, la que tiene como principal protagonista a Lucas Assadi, a quien salió a defenderlo con todo de las criticas que recibió del partido con Audax Italiano.

“Ese es un gran punto, lo que yo observo es que las criticas, no puedo generalizar, pero si les digo algo, cuando las criticas no son producto de la expectativa, que la expectativa es sinónimo en apoyo a alguien y son producto de la exigencia, se transforma en presión”, partió señalando Álvarez.

Manteniéndose en su explicación, el entrenador del conjunto ‘Laico’ comenzó a dar pie a un importante análisis sobre el volante azul, en la que dejó un importante llamado en la presión que se le está ejerciendo al jugador de la Universidad de Chile a su temprana edad.

“Estamos hablando de un jugador muy joven, la mayor parte de mi carrera fue como formado, DT de divisiones inferiores y después jefe técnico, conozco bastante la formación de los jugadores, estamos hablando de un jugador 2004, es muy joven, ¿Ustedes (periodistas) tienen hijos de esa edad? yo sí y les pregunto cómo padre ¿los exigen o los acompañan?… lo acompañas”, agregó.

“Yo no siento que con Lucas se haga eso, a Lucas se le exige lo que tiene que hacer, pero no como y no se le acompaña, se le critica por 20 y tantos minutos, después tuvo la lesión, luego tuvo el coraje de querer salir a jugar el segundo tiempo y un jugador 2004, esta generación de jugadores de menores de 25 que atravesaron la pandemia tiene un retraso madurativo, no es normal lo que les pasó de dos años sin jugar y casi sin entrenar casi”.

Siguiendo en la defensa de Álvarez a Assadi, el DT de la U remarca que hoy en día jugadores 2004 (de la categoría de Assadi) no se han consolidado de buena manera y nombra los jugadores que son excepciones, en donde remarca que el volante azul es uno de los jugadores de dicha categoría que más minutos disputa alrededor del mundo.

“Si les pregunto cuántos jugadores destacados en el mundo 2004 hay, ¿Cuántos hay? está Garnacho en el United, Víctor Hugo en el Flamengo y no mucho más, Lucas es el cuarto 2004 en categoría de liga de buen nivel, en equipos grandes que tiene más partidos jugados en su historia, por debajo de los jugadores que nombre, más Savio que tiene dos partidos más que Lucas, el puntero izquierdo del Girona, entonces no es normal que los jugadores 2004 se destaquen tan temprano”, profundizó.

Álvarez y su análisis por el rendimiento de Assadi

El entrenador de la Universidad de Chile volvió a puntualizar que Assadi es un jugador que a su temprana edad ha podido tomar un importante protagonismo, pero que no debe sufrir de presiones externas que sean desmedidas.

Assadi en el ojo del huracán en la U | Foto: Photosport

“¿Qué pienso de Assadi? es un jugador que se tiene que completar, producto de su juventud, independiente de que los jóvenes siempre tienen algo que mejorar, que se le viene exigiendo de los 17, en donde él debuta en el 2021 en un partido con San Luis en Quillota por Copa Chile, a partir de ahí jugó 71 partidos en primera división y se le exige que sea el 10 líder futbolístico de Universidad de Chile, si vamos más allá, de Selección Nacional y dentro del jugador incompletos que es, lo que hace, lo que tiene, es tan bueno que genera una tremenda expectativa, pero esa expectativa es muy injusta que se transforme en exigencia ¿por qué?“, esgrimió.

Continuando el DT azul agregó “Lucas es un jugador que es un media punta que puede transformarse en enganche, los jugadores son lo que hacen, pero sobre todo por lo que sienten y Lucas siente la terminación de la jugada y el gol, el armado del juego y la asistencia se le puede mejorar, pero no es un enganche nato”.

“Este tipo de jugadores, que son grandes proyectos y son muy jóvenes, para mí es un error que esos jugadores tomen la bandera del equipo y saquen el equipo adelante, es precisamente al revés de mi criterio. Lucas necesita una U que juegue muy bien, para que pueda desarrollarse y crecer, potenciando sus virtudes, disimulando sus defectos mientras trabaja para corregir y eso y que no sea el responsable de sacar al equipo adelante, eso tenemos que hacerlo ente todos”.

“Coincido en lo que se valora de Lucas, que es tremendamente bueno, diferente, pero hay que completarlo y para eso hay que generar el ámbito para que el chico crezca”.

Assadi en duda para el duelo con Copiapó

Finalmente, Álvarez habló de la posibilidad de que Lucas Assadi pueda estar o no en el duelo ante Deportes Copiapó, en el que indica que se encuentra en proceso de recuperación y que sigue trabajando para poder decir presente en dicho partido.

“Lucas está con una progresión producto de un tremendo golpe que recibió en el último partido. Lo que dije antes, quedan dos entrenamientos, él viene evolucionando favorablemente, así que hasta último momento no voy a decidir los nombres propios”, cerró.