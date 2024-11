El Samurai Azul no está convencido con la titularidad de Emmanuel Ojeda y menciona que se necesita un jugador fuerte para marcar a una de las figuras de los Diablos Rojos.

Universidad de Chile tiene once definido para el encuentro ante Ñublense en Chillán por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2024. Gustavo Álvarez se decide por Emmanuel Ojeda en el bloque defensivo por sobre la presencia de Fabricio Formiliano.

Johnny Herrera no se mostró muy convencido por la presencia del ex Rosario Central en la zona defensiva de la U. “Ojeda no convenció cuando jugó en ese puesto, por eso salió y fueron a buscar otro central, o sea dos centrales”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos.

El Samurai Azul advirtió a la U por una de las figuras de Ñublense: “El Pato Rubio que se desencantó, estuvo un poco cortado u ahora es el capitán. Yo prefiero a Formiliano, porque se necesita un gallo fuerte, porque el Pato te mete el cu… y no lo mueves con nada“.

Los Azules saldrán a la cancha ante los Diablos Rojos este domingo a las 18:00 en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, en un encuentro que deben ganar sí o sí para aspirar a superar a Colo Colo en la tabla de posiciones y quedarse con el título.

Patricio Rubio es una de las figuras de Ñublense. (Foto: Photosport)

¿Cuántos goles tiene Patricio Rubio en la temporada 2024?

El centrodelantero ha marcado nueve goles en la campaña 2024 del cuadro chillanejo. Registra ocho tantos en 22 del Campeonato Nacional y uno en cinco compromisos por Copa Chile .

Rubio asoma como titular en el equipo de Mario Salas para el compromiso clave ante la U. El cuadro chillanejo busca un cupo en una competición internacional.