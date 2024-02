Johnny Herrera reaccionó a dichos de Miguel Pinto sobre Universidad de Chile: "No le creo"

Miguel Pinto tuvo una sólida actuación en el triunfo de Coquimbo Unido por 1-0 ante la Universidad de Chile. El golero formado en el Romántico Viajero se refirió a lo especial del compromiso disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Enfrentar a la U siempre es especial, es un amor que siempre se va a tener y uno lo hace con todo el respeto a la profesión”, dijo en conversación con Emisora Bullanguera.

Además, dejó abiertas las puertas para un regreso a la institución en el futuro: “El amor por este club es inmenso, el tiempo lo dirá”.

Jhonny Herrera elogió una atajada del guardameta ante un remate de Matías Sepúlveda. Sin embargo, en el mismo comentario, el Samurai mencionó que no cree demasiado en los dichos del profesional de 40 años.

“Pinto acá tuvo una tapada extraordinaria. Muy buena tapada. Que después declaró que sigue siendo de la U, no le creo mucho. No le creo, pero bueno… si lo dice”, expresó el ídolo azul en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Herrera fue crítico del fichaje de Miguel Pinto en Colo Colo

Miguel Pinto vistió la camiseta de Colo Colo en la temporada 2020. El Samurai Azul en ese momento fue crítico del paso profesional que dio su excompañero en la Universidad de Chile.

“No entiendo por qué Miguel lo hizo. Es un año más chico que yo, lo conozco de niño y sé lo que siente por la U. No entiendo su decisión. Puede ser que esté necesitado de dinero, no sé. Yo nunca haría eso, no transo mis principios”, expresó en una entrevista con Las Últimas Noticias en diciembre de 2019.