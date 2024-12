Lograr un título con un grande del país es un sueño para cualquier niño que se aventura a ser futbolista. ¿Alcanzar la gloria con Colo Colo y Universidad de Chile? Un duro desafío que fue superado por un portero que anunció su inminente retiro.

Y es que tras el cierre de la temporada 2024, los jugadores comenzaron a reflexionar sobre sus futuros. Un destacado portero del torneo local ya pensó lo necesario y se lanzó con una potente resolución.

¿Quién? Miguel Pinto. En conversación con AS Chile, señaló que está prácticamente confirmado que dejará el fútbol. Colgará botines y guantes tras una larga carrera de 22 años, la que concluirá con su paso por Coquimbo Unido.

“El tema de mi retiro está casi totalmente decidido. Lo voy a dar conocer dentro de estos días, despidiéndome como corresponde… Estoy muy motivado con lo que pueda venir”, comenzó señalando.

Tras ello, explicó que se aproxima en su vida. Confesó que el fútbol le sigue apasionando a sus 41 años y que por ello intentará seguir ligado a la actividad en sus próximos desafíos. Quiere dirigir.

“Me gusta eso de querer estar dentro de un cuerpo técnico porque es otra posición, pero es la misma sensación que quizás puede tener el jugador. Disfruté mucho siendo jugador, pero también se disfruta mucho siendo técnico”, agregó.

Miguel Pinto anunció su inminente retiro. Fue campeón en Colo Colo y Universidad de Chile.

Campeón con Colo Colo y Universidad de Chile

¿Qué dejó la carrera de Miguel Pinto? 616 partidos disputados y tres títulos. Dos de ellos los alcanzó en el club que lo formó, Universidad de Chile. Se coronó en el Torneo de Apertura 2004 y en el Torneo de Apertura 2009.

En tanto, su tercer trofeo lo logró en el archirrival, Colo Colo. Fue parte del plantel campeón de Copa Chile en 2019 con el cuadro de Macul, uno de los últimos de su carrera. En total, vistió los colores de ocho instituciones.

¿Quedó conforme con su carrera? “Me siento completo. Lo que me faltó es porque no tenía que ser ese momento y listo. Si se me presenta más adelante, como técnico, la oportunidad de lograr cosas que no logré antes, es porque tenía que ser así”, cerró.