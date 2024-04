El histórico relator de Universidad de Chile no confía en palabras de amor por parte de Matías Zaldivia. Lo cuestionó por su pasado.

José Pepe Ormazábal no confía en las lindas palabras y lapida a este líder de Universidad de Chile: "Es mucho humo"

Universidad de Chile ya consolidó el grupo para ir por el título este 2024 y uno de los líderes que tiene el camarín es Matías Zaldivia. Sin embargo, un histórico relator de los azules no confía en el compromiso del defensor. ¿La razón? Asegura que su pasado en Colo Colo lo persigue. No olvida que entonó canciones del archirrival.

Para José “Pepe” Ormazábal, no hay que fiarse de lo que salga de la boca de Matías Zaldivia. El relator deportivo no cree que el zaguero de 33 años esté dispuesto a retirarse en la U y envía un mensaje: la hinchada todavía recuerda sus acciones vestido de albo. En conversación con Bolavip Chile, se lanzó contra el referente del plantel azul.

“No hay que creerle, es humo para la galería. A la gente de la U, a mucha, no se le olvida que el tipo cantaba contra la U. Cómo se le va a pasar el amor por el Colo Colo y va a ser todo de la U. Es puro humo”, comenzó indicando.

Tras ello, Pepe Ormazábal se refirió a los jugadores que sí hay que tomar más en cuenta. Uno de ellos, Leandro Fernández. Pidió la renovación del delantero argentino y le aseguró a la directiva que deben asegurar a un juvenil. “Es un jugador que tiene que seguir, también con Marcelo Morales. Tienen que hacerlo rápido”, agregó.

José Ormazábal liquidó al defensa de Universidad de Chile.

Terminar su carrera en Universidad de Chile

¿Qué colmó la paciencia de Pepe Ormazábal? Las últimas declaraciones de Matías Zaldivia sobre su posible retiro en Universidad de Chile. El defensa titular de los azules adelantó la opción de colgar los botines vestido de azul… ello no le agradó mucho al relator.

“Sí, me encantaría porque encontré un lugar en el que estoy bien, tranquilo. La verdad, es que la gente me tiene un cariño muy grande y yo también a ellos así es que ojalá, que sigamos muchos años. Tomaré la decisión, antes que el fútbol me retire a mí”, expresó a Media Punta.

¿Cuándo juega la U?

El siguiente partido de la U será contra Unión Española este domingo 7 de abril. Se jugará a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.